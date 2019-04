Vil føre kniven helt ind

Hvis Donald Trump troede, at den delvise offentliggørelse af den særlige anklager Robert Muellers rapport om russisk indblanding i det amerikanske valg fredede ham, så kan præsidenten godt tro om igen.

For ikke nok med at Demokraterne i landets kongres netop har stævnet justitsminister William P. Barr for at få udleveret en ucensureret udgave.

De mener også, at selv den overstregede rapport beviser, at Trump og hans nærmeste rådgivere fortjener at blive straffet. Modsat Robert Mueller, der hverken vil frikende eller anklage præsidenten, er Demokraterne klar til at føre kniven hele vejen ind.

Vildt hukommelsestab

Det bygger partiet blandt andet på de talrige beviser, der findes i rapporten på, hvordan holdet bag Trump har løjet om sagen, slettet beviser eller som Donald Trump nægtet at vidne.

Præsidenten valgte i stedet at levere sine svar skriftligt til Robert Mueller. Og dem blev hverken han eller andre klogere af, da Donald Trump mere end 30 gange svarede, at han ikke kunne huske noget om det, han blev spurgt om.

- Det er altid et rødt flag, hvis et vidne selektivt glemmer de begivenheder, der kan skade ham mest, siger Dwight C. Holton, der er en erfaren anklager, til New York Times.

- Og hvis du har et vidne, der ellers gentagne gange og offentligt ’slår på sit bryst’ og siger, at hans hukommelse er fantastisk, så vil det være en sag for en jury, at han pludselig har så massivt et hukommelsestab.

Donald Trump giver sig ikke en tomme, når det gælder de mange beviser, der findes for, at han har løjet og vildledte befolkningen om sin vej til landets øverste embede. Foto: Joel Page/Ritzau Scanpix

Nægtede at vidne

Robert Mueller skriver da også i sin rapport, at han flere gange forgæves har bedt Trump møde personligt frem og vidne, da de skriftlige svar var utilstrækkelige. Alligevel fravalgte anklageren at stævne Trump, da ’det blot ville trække sagen yderligere i langdrag.’

Hvis Demokraterne i USA får deres vilje, er der med andre ord masser af materiale at bore videre i. Men de skal ikke forvente nogen form for hjælp fra hovedpersonen.

I vanlig stil valgte han i denne uge at tweete sig ud af sagen ved at anklage både Robert Mueller og andre kritikere for at være ’vrede demokrater’, der hader ham og lyver om alt.

’Det er nu på tiden at skifte kurs og sagsøge de meget syge og farlige mennesker, der er skyldige i meget alvorlige forbrydelser, måske spionage eller landsforræderi. Det her skal aldrig ske igen!’

Der er absolut ingen kærlige følelser mellem Mitt Romney og Donald Trump, selvom de er fra det samme parti. Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

Romney: Jeg brækker mig

Mens Demokraterne sliber knivene, er der påfaldende stille i den republikanske lejr. Her vælger de fleste politikere at holde hovedet nede og lade Donald Trump føre sin egen krig på Twitter.

Det gælder dog ikke Mitt Romney, der tidligere har stillet op som partiets præsidentkandidat. Problemet for Trump er imidlertid, at Romney som Demokraterne er stærkt kritisk over for præsidenten.

’Det er gode nyheder, at der ikke er tilstrækkelige beviser til at anklage præsidenten for at have konspireret med en fremmed magt. Eller for at have obstrueret sagens gang,’ lyder det fra Romney.

’Alligevel brækker jeg mig over, hvor udbredt og dyb uærligheden og misinformationen har været fra den øverste del af administrationen, herunder fra præsidenten.’

’Jeg er også forfærdet over, at medborgere, der arbejdede for præsidentens kampagne, sagde ja til at få hjælp fra Rusland. Og med hjælp fra informationer der var skaffet ulovligt.’

Den amerikanske senator Elizabeth Warren fører an i forsøget på at stille Donald Trump til ansvar. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Sæt ham for en rigsret

Den demokratiske præsidentkandidat Elizabeth Warren er ikke i tvivl: Donald Trump har gjort sig skyldig i så alvorlige forbrydelser, at han bør sættes for en rigsret og fratages sit præsidentembede.

’Mueller-rapporten dokumenterer, hvordan en fjendtligt fremmed magt angreb vores valg i 2016,’ siger Warren i en udtalelse.

’Og Donald Trump tog glad imod den hjælp. Da han blev valgt, obstruerede han undersøgelsen af det angreb.’

Elizabeth Warren mener, at den amerikanske præsident er til fare for landets demokrati og administration.

’Kongressen har magten til at stoppe hans korrupte brug af sin magt. Den korrekte proces er derfor at sætte ham for en rigsret.’

