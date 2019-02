Vil gøre populær gamer-trend ulovlig

I Belgien har de netop tvunget det populære spil FIFA til at stoppe med at sælge valuta i spillet for rigtige penge. Jesper Petersen (S) mener, at der er baggrund for at se på den danske lovgivning på området

FIFA-pakker er gambling for børn.

I hvert fald hvis man spørger i Belgien. Derfor har de i længere tid truet spillets udgiver, EA, med en retssag, for at få dem til at stoppe med at sælge deres 'FIFA-points' i spillet for rigtige penge, da det er i strid med den belgiske spillelovgivning.

Det har virket, og fra torsdag 31. januar var det slut med at købe FIFA-points i Belgien. Det oplyser EA i en pressemeddelelse. I Danmark støtter Center for Ludomani op om Belgiens beslutning, og skatteordfører hos Socialdemokratiet, Jesper Petersen, mener, at man bør undersøge den danske lovgivning på området.

Forældet lovgivning

I spillet FIFA kan man købe såkaldte 'FIFA-points', som er en valuta inde i spillet, der kan bruges til at åbne pakker med et tilfældigt udvalg af fodboldspillere, som man så kan bruge på sit hold i den del af spillet, der hedder 'Ultimate Team'.

I Belgien vurderede man i april sidste år, at den type gambling er i strid med deres spillelovgivning, og derfor var flere store spilproducenter tvunget til at lukke ned for muligheden.

EA kæmpede hårdt imod, men nu har også de været nødt til at lukke ned for FIFA-points i deres populære fodboldspil, så man i fremtiden ikke kan købe dem i Belgien.

Hos Center for Ludomani i Danmark håber man på, at deres kamp vil give anledning til en opdatering af den danske spillelovgivning, så der på samme måde kan gøres noget ved problemet i Danmark, hvor nogle unge mennesker har brugt flere tusinde kroner på at gamble i computerspil.

- Jeg synes, at spillelovgivningen er forældet, og jeg synes, at den skal opdateres, så gevinsten ikke bare skal være økonomisk, men også kan have stor status eller psykologisk gevinst.

- Computerspilsfirmaer som EA og Steam må hjertens gerne tilbyde gambling, de skal bare sørge for, at dem, der bruger det, de er over 18, så de opfylder den gældende spillelovgivning i Danmark, siger psykolog hos Center for Ludomani Johan Eklund.

Jesper Petersen henviser til tidligere sager om ulovlig gambling med 'skins' i Counter-Strike: Global Offensive. Foto: DRESLING JENS

Undersøg sagen

Skatteordfører hos Socialdemokratiet Jesper Petersen mener også, at gambling i computerspil er problematisk.

- Det er problematisk, fordi man får indført nogle spil-elementer over for en målgruppe, hvor det faktisk skal være forbudt at spille.

- Vi har, i den aftale, der blev indgået i sommer, indsat en politisk hensigt om at styrke indsatsen i forhold til spilproblemer blandt børn og unge. Her er det FIFA, men det kan også handle om 'skins' i Counter-Strike, og der er sikkert flere eksempler, siger han.

Jesper Petersen vil derfor opfordre til, at man undersøger, om der er belæg i den danske lovgivning for at gå samme vej som Belgien.

- Det er værd at få en vurdering fra Spilmyndigheden af den sag i Belgien, om hvordan den danske lovgivning er i forhold til den belgiske, og om man også skal gøre noget i Danmark.

- På baggrund af jeres artikel og den dom, der er kommet i Belgien, så vil jeg bede Skatteministeren om at forholde sig til sagen i Folketingets Skatteudvalg, siger han.

Jesper Petersen mener også, at man bør sørge for at informere børn og unge bedre om ludomani ved hjælp af oplysningskampagner, som er rettet mod denne målgruppe.

- Det er også muligt at oprette et konkret tilbud. Der er oprettet en hotline, som er målrettet ludomani, og der kunne man også forestille sig, at der var nogen ansat, som er særligt dygtige til at vejlede unge, siger han.

Forbryder en virksomhed sig mod denne lov i Belgien, så kan de ifølge engelske Telegraph få en bøde på op til 800.000 euro, altså lige omkring seks millioner kroner, eller op til fem års fængsel. Er det derimod børn, som ender med at blive ofre for gambling, så kan straffen fordobles.

Gaming eller gambling Belgien vurderede i april sidste år, at gambling med 'loot-boxes' i computerspil er i strid med deres lovgivning, og flere store spilproducenter har måttet bøje sig og fjerne muligheden for gambling, når deres spil udkommer i Belgien. Blandt andet Blizzards 'Overwatch', Counter-Strike og basketball-spillet NBA2K19 har allerede fjernet deres gambling-muligheder, men EA kæmpede til det sidste, for at få lov til at beholde muligheden, som de dog må lukke ned for nu. - Det, der er med 'packs' i FIFA eller 'case-openings' i Counter-Strike, det er, at der er tilfældighed involveret. Det her med, at udfaldet er afgjort af tilfældighed, og der er en gevinst. Hvis ikke det er med økonomisk værdi, så i hvert fald med kæmpe status og følelsesmæssig værdi. - Det er kriterierne for gambling; der skal være et indskud, det skal være afgjort af tilfældighed, og der skal være en gevinst. Så vi ser det som gambling, siger psykolog hos Center for Ludomani Johan Eklund. Ifølge Johan Eklund bunder gambling-elementet i, at vores hjerner er skabt til at se mønstre, og derfor er tilfældigheden farlig, når vi automatisk forsøger at regne ud, hvordan vi vinder. - Hvis vi vinder, så tænker hjernen, 'jamen det var jo rigtigt. Den her sammenhæng, som jeg havde set. Jeg vandt, fordi jeg lige præcis trykkede med den her hårdhedsgrad på musen, eller lige holdt vejret på den her måde,' siger Johan Eklund. Det er dog ikke alle computerspil, som udnytter gambling til at tjene penge på børn. I langt de fleste spil er det kun tid, man skal investere, for at vinde præmier, skins eller lignende. - At man optjener valuta 'in-game', det er egentlig mere fair, fordi der er det din tid, du skal investere, og så er det ikke alle konfirmationspengene, der er røget ind til EA eller sådan noget. - For at man skal gide blive ved med at spille, så skal man også få noget. Så ved drops i World og Warcraft for eksempel, der får du noget tilfældigt, men hvis du bliver ved, så får du de gode ting, siger Johan Eklund.

