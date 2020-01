Vil gribe ind mod 'voldsomme' lønninger til overlæger

En stor gruppe overlæger i Region Hovedstaden har fået udbetalt engangs-betalinger på 250.000 kroner eller mere, som har fået deres årsløn til at nærme sig 1,5 million.

Det er faldet både Rigsrevisionen og politikere i Region Hovedstaden for brystet, og de lægger derfor op til et indgreb mod de 'voldsomme' udbetalinger til både overlæger og lægelige chefer i regionen, skriver Berlingske.

'Lønglidning'

En rapport fra Rigsrevisionen retter en hård kritik mod lønningerne, som ligger over det anbefalede niveau, og som derfor vurderes at medfører en risiko for 'lønglidning.'

'Lønglidning' er et udtryk for lønstigninger, som ligger markant over de generelle overenskomstforhøjelser.

Også fra politisk side lyder der undren og bekymring over de høje lønninger som udbetales til overlægerne i regionen.

- Det er meget voldsomme beløb. Jeg fatter simpelthen ikke, at der er så mange overlæger, som har fået så store engansudbetalinger. Det kan skabe en lønspiral, som jeg er utryg og bekymret ved, og som vi nu må have gransket nøjere - også af hensyn til patienterne.

- Der flyder jo ikke guld på gaderne i det danske sundhedsvæsen. Det er ikke lige meget, hvad man bruger pengene til, siger medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, Leila Lindèn.

Flere læger

Også hende kollega Flemming Pless, der ligeledes repræsenterer Socialdemokratiet i regionens forretningsudvalg, kritiserer overlægernes løn.

- Nok er nok. Selvfølgelig skal der være en retfærdig betaling for læger, der gør en ekstra indsats, men det er ikke rimeligt, at man kan fordoble sin indsats på den måde.

- Derfor må vi overveje, om pengene bruges på ordentlig vis. Det kunne for eksempel være, at man i stedet for at udbetale kæmpehøje lønninger til nogle læger kunne ansætte nogle flere læger, hvis vi nivellerede lønniveauet, siger han.

80 til 100 timer om måneden

Formand i Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, siger til Ekstra Bladet, at de ekstra engangsudbetalinger afspejler både den gældende overenskomst, og ikke mindst de opgaver, som fra politisk side er blevet pålagt overlægerne.

- Der er mangel på speciallæger. Derfor arbejder mange overlæger langt mere end fuld tid, siger hun.

Ifølge Lisbeth Lintz arbejder mange overlæger typisk mellem 80 og 100 timer ud over fuldtidsarbejdet om måneden.

- De ekstra udbetalinger drejer sig ikke om de timer, som vi alle sammen ligger til daglig, når man eksempelvis lige bliver et par timer mere.

- Det drejer sig om, når en læge over længere tid har haft rigtig mange timer ud over almindelig arbejdstid og om vagttimer om natten, i weekenden og fx juleaften, siger hun.

Vil gerne arbejde mindre

Ifølge Lisbeth Lintz har også problemerne med Sundhedsplatformen medført en ekstra arbejdsbyrde for overlægerne,

- Region Hovedstaden var for eksempel bagud i forhold til at få opereret kræftpatienter. Derfor arbejdede mange overlæger over en længere periode i mange ekstra timer for at bringe ventelisten ned. Det dækker de her tal formentlig også over.

- Vi ønsker, at der bliver ansat det nødvendige antal læger, så merarbejde og vagter bliver begrænset, men der mangler speciallæger, så det er nok ikke realistisk. Det er også grunden til, at vi sidder med en følelse af, at vi først bliver bedt om at knokle en vis legemsdel ud af bukserne, for så at blive hængt ud og få at vide, at vi rager til os.

- Hvis ønsket fra politikerne til de næste overenskomstforhandlinger er, at vi skal til at arbejde noget mindre, så vil jeg da se frem til det. For det plejer ærlig talt at være lige omvendt, siger Lisbeth Lintz.

