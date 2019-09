Vil hæve prisen på smøger: Røgbombe under pensionister

Regeringens planer om at hæve prisen på cigaretter rammer de svageste danskere. Knap 40 procent af rygere er pensionister eller arbejdsløse. Til gengæld er den nye pris for lav til for alvor at gøre en forskel for de helt unge rygere

Fremover skal danskerne have 50 kroner op af lommen, når de skal købe en pakke cigaretter. Det fremgår af et internt regeringsnotat, som Altinget er i besiddelse af.

Det er ti kroner mere, end det i gennemsnit koster at erhverve sig en 20-pak i dag.

Stigningen på 25 procent vil sikre mange millioner ekstra i statskassen hvert år, men eksperter slår over for Ekstra Bladet tvivl om, hvorvidt det vil betyde markant færre rygere.

Vennerne Michael Christiansen og Michael Engmand har begge røget, siden de var helt unge. Det vil højere priser på cigaretter ikke ændre på. Foto: Linda Johansen

Til gengæld vil dyrere cigaretter gøre stort indhug i de fattigste pensionisters privatøkonomi.

Rygning i Danmark 23 procent af danskere røg i 2018. Det er en stigning på 9,5 procent i forhold til 2016, hvor tallet var 21 procent. Rygning er årsag til 13.600 dødsfald årligt. Knap 40 procent af rygerne er pensionister eller arbejdsløse. 16 procent af unge i alderen 16 til 24 år er rygere ifølge Kræftens Bekæmpelse, og 40 børn og unge begynder at ryge hver dag. Sundhedsstyrelsen tidligere har konkluderet, at en prisstigning på en pakke cigaretter fra 40 til 60 kr. vil reducere de unges cigaretforbrug med 75 procent. Kilde: Undersøgelse af danskernes rygevaner fra Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen blandt 5000 repræsentativt udvalgte danskere.

- Det kommer til at ramme de forkerte; de hjemløse, de, der drikker lidt for meget og de ældre, der har røget hele deres liv, lyder det fra 62-årige Susi Mühring, der selv er ryger, og som Ekstra Bladet møder på Tårnby Torv.

Pensionist Susi Mühring ryger lidt over en pakke om ugen. En prisstigning vil ikke få hende til at stoppe, men hun frygter, at regeringens planer vil få social slagside.

Jann Sjursen, der er formand for Rådet for socialt udsatte, er enig. Regeringens planer vil derfor ramme lavindkomstgrupper hårdest, mener han.

- Man må bare erkende, at mange afgifter – ikke bare på tobak – vender den tunge ende nedad og har en vis social slagside, siger han. Han understreger dog, at rådet endnu ikke har haft en formel drøftelse om emnet.

Svært at få pengene til at slå til

Knap 40 procent af rygerne er enten pensionister og arbejdsløse viser en undersøgelse fra 2018, og for dem vil stigning på 25 procent kunne mærkes, vurderer han.

- For mange vil det være svært at få pengene til at slå til. Vi ved allerede, at de borgere, der har det sværest økonomisk, ikke køber receptpligtig medicin. Tobaksafgiften kan være en relativ stor udgift i en husholdning, så det kan have store konsekvenser.

Jann Sjursen foreslår derfor, at man kompenserer for de øgede afgifter ved eksempelvis at øge kontanthjælpen, for at 'få balance i tingene, så det også er socialt forsvarligt'.

Også fattigdomsforsker og lektor på Sociologisk Institut Jørgen Elm Larsen vurderer, at en lille prisstigning vil gøre mere skade end gavn.

- Det kan føre til, at de fattigste rygere prioriterer at købe cigaretter og kompensere ved at købe dårligere kost eller undlade at købe medicin. Det er lidt af et paradoks, at man både bliver syg af at ryge men også af at bruge flere penge på at ryge, tilføjer han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det da også især unge, der 'vinder' ved højere cigaretpriser. Undersøgelser peger på, at forbruget blandt børn og unge vil falde med hele 75 procent, hvis prisen på en pakke sættes op til 60 kroner, mens faldet kun er det halve, hvis prisen bliver 50.

For voksne rygere er tallet markant lavere - her vil en prisstigning på 25 procent føre til et fald på otte procent.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kræftens Bekæmpelse: Det handler om penge

Hos Kræftens Bekæmpelse er man heller ikke begejstret for det foreløbige udspil. Direktør Jesper Fisker mistænker nemlig regeringen for at have økonomien snarere end folkesundheden for øje.

- Min første reaktion var, at jeg troede, det var løgn. Det er altså at svigte den unge generation, hvis man ikke tør sætte prisen op, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg frygter, at det handler om penge i statskassen, tilføjer han.

Skatteministeriet regnede inden valget på den såkaldt ideelle pris på en pakke cigaretter. Koster en pakke mellem 52 og 55 kroner, giver det cirka 650 millioner kroner i skatteprovenu, mens fortjenesten er markant lavere, hvis man lader prisen stige til 60 kroner, som der ellers er bred politisk enighed om.

Det skal cigaretter koste Liberal Alliance og Nye Borgerlige vil ikke hæve prisen. Danske Folkeparti vil lade tobaksafgiften følge den almindelige løn- og prisudvikling, så en pakke kommer til at koste 46 til 48 kroner de kommende år. Konservative, Venstre, Enhedslisten og SF: 60 kroner Alternativet: 80 kroner De Radikale: 90 kroner

Jesper Fisker er bekymret for, at rygerne vænner sig til en gradvis prisstigning, hvilket giver flere penge i statskassen, men ikke gør særlig mange rygere til eksrygere.

- For mig at se gør det ikke noget, hvis det koster lidt på statens indtægter, for hele ideen er jo, at færre mennesker skal begynde med at ryge, slår han fast.

Hos foreningen så man helst, at prisen landede på 90 kroner for en pakke efter norsk forbillede. Her ryger kun 12 procent dagligt, mens det for unge mellem 16 og 24 kun er tre procent. Til sammenligning ryger 17 procent danskere fast, mens yderligere seks procent ryger lejlighedsvist.

Det koster cigaretter i andre lande Danmark 40 kroner Sverige 43 kroner Finland 50 kroner Frankrig 58 kroner Storbritannien og Irland 85 kroner Norge 89 kroner New Zealand 122 kroner Australien 139 kroner Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger undrer sig også over, at regeringen ikke sætter prisen yderligere i vejret.

- Danmark er det næstbilligste land i Europa at købe cigaretter målt på købekraft, pointerer hun og tilføjer, at mange populære cigaretmærker i forvejen koster over 45 kroner, hvorfor den reelle prisstigning for mange rygere vil være forsvindende lille.

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til prisstigningen. Hos Sundhedsministeriet henviser man til Finansministeriet, der ikke har nogen kommentarer.

Skatteminister Morten Bødskov har tidligere forklaret i et svar til Folketinget, at regeringen er 'bevidst om, at afgifter påvirker indkomstgrupperne i samfundet forskelligt, og at højere tobaksafgifter især er en økonomisk byrde for de laveste indkomster. Disse hensyn vil indgå i regeringens overvejelser om afgiftsforhøjelser på tobaksområdet'. Han har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere over for Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det mener rygerne selv

Ekstra Bladet var tirsdag på gaden for at høre fra nogle af de ældre danskere, der bliver påvirket af en prisstigning på tobak. Vi stillede dem følgende spørgsmål:

Hvad siger du til regeringens forslag om at sætte prisen på cigaretter op til 50 kroner pakken?

Ville det få dig til at holde op med at ryge?

Hvad skulle en pakke cigaretterne koste for at få dig til at stoppe med at ryge?



Acif Bajramsouski, 78 år. Pensionist. Ryger en pakke cigaretter om dagen.

- Hvis de sætter prisen op til 50 kroner, så vil jeg prøve at stoppe. Men det er svært. Rygning er som en god kammerat for mig.

- Jeg er pensionist, og så det for er dyrt. Jeg har også prøvet at stoppe før.

Foto: Linda Johansen

***

Michael Christiansen, 60 år. Førtidspensionist. Ryger mellem 20 og 30 cigaretter om dagen.

- Jeg synes, det er latterligt, at de sætter priserne op! Os, der har røget hele vores liv, skal have lov til det.

- Jeg tror sgu ikke, at en prisstigning ville få mig til at stoppe. Jeg kan faktisk svare på, hvad den skulle koste før jeg stoppede.

Michael Engmand, 57 år. I jobafklaringsforløb. Ryger en pakke cigaretter om dagen.

- Forslaget er noget lort! Men jeg er begyndt at brug e-smøger, så det gør det noget billigere.

-Hvis det blev vedtaget, ville nok bare ryge flere e-smøger. Jeg ville ryge 40 cigaretter om dagen, hvis jeg ikke brugte dem, men hvis det kostede mere end 70 kroner, ville jeg udelukkende ryge e-cigaretter.

Vennerne Michael Christiansen og Michael Engmand har begge røget, siden de var helt unge. Det vil højere priser på cigaretter ikke ændre på. Foto: Linda Johansen

***

Majbritt Yükcü, 54 år. I ressourceforløb.

- Vi rygere er i forvejen et jaget folkefærd. Jeg synes efterhånden, politikerne bestemmer for meget.

- Jeg har allerede tænkt på et rygestop, for det ER en dårlig vane. Ikke så meget på grund af prisen.

- Det er svært at sige, hvad en pakke skulle koste før jeg stoppede. Man siger jo hver gang, de stiger, at NU stopper jeg. Jeg ruller også indimellem.

Foto: Linda Johansen

***

Laurits Henriksen, 18 år. Gymnasieelev. Ryger en til to pakker om ugen.

Foto: Philip Davali

- Hvis en pakke kommer til at koste 50 kroner, så er det fint nok, men jeg tror ikke, at det kommer til at have den store indflydelse. Måske vil nogen købe færre smøger. Det ville nok ikke få mig til at stoppe med at ryge

- For at jeg skulle stoppe med at købe smøger lovligt, så skulle den nok op på 60 kroner.

***

Peter Nødgaard, 18 år. Gymnasieelev. Ryger fire til fem pakker om ugen.

- Jeg synes, det er meget fornuftigt med en pris på 50 kroner. Jeg tror, at det kommer til at ramme de unge mere end de gamle, og det er vist også målet.

- Det ville det nok ikke få mig til at stoppe lige med det samme. Det er svært, når 20 ud af 22 i ens klasse ryger. Det er en social ting.

- Men jo mere prisen stiger jo mere vil jeg skære ned. Hvis prisen blev fordoblet, som nogen har foreslået, vil jeg tænke meget mere over det. Der vil højst sandsynligt komme et sort marked for det, hvis man sætter den så højt op.

Foto: Philip Davali

***

Sarah Pedersen, 22 år. Studerende. Ryger to pakker om ugen.

- Det ville være nederen for mig, hvis pakkerne kostede 50 kroner, men jeg kan godt forstå initiativet. Det vil nok gøre at flere yngre mennesker ryger mindre, og det er jo en god ting. Personligt ville jeg nok ikke stoppe med at ryge.

- Da jeg boede i London, hvor det kostede 70 kroner, røg jeg stadig, men mindre. Hvis det kostede 80 kroner, ville jeg nok ikke købe cigaretter så tit.

Foto: Philip Davali

***

Emil Ipsen, 23 år. Studerende. Ryger 3-4 pakker om ugen.

- Det er umiddelbart positivt med dette forslag, men jeg mener ikke, at det er tilstrækkeligt. Det er en forholdsvis lille prisstigning.

- Det ville ikke give mig ekstra incitament til at stoppe. En pris på 70-80 kroner ville derimod give mig et rigtig godt incitament til at stoppe med at ryge.

Foto: Philip Davali

***

Fawaz Altayeh, 24 år. Studerende. Ryger 3-4 pakker om ugen.

- Det ville ikke være så voldsomt, hvis prisen kun stiger med ti kroner. Det ville være noget andet, hvis den røg op på 70-80 kroner.

- Jeg tror ikke, det er nok til at få mig til at stoppe. Man vænner sig til de små stigninger, men hvis de kostede 70-80 kroner ville det nok få mig til at stoppe.