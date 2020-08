Vil have billigere mundbind

På trods af Sundhedsstyrelsens anbefaling var det langtfra alle, der bar mundbind i den københavnske metro mandag morgen.

En af dem, der ikke bar maske, var Anne Pedersen fra Amager. Hun hæfter sig især ved omkostningerne ved at skifte mundbind så ofte, som myndighederne anbefaler.

- De har jo sagt, at man helst skal bruge et, som man skal skifte hver dag. Det er altså ret mange penge at bruge, siger hun.

Hvis maskerne var billigere og nemmere at få fat på, kunne Anne Pedersen godt finde på at bruge dem, siger hun.

Det er desuden en del af myndighedernes ansvar at sørge for, at alle har adgang til mundbind, mener hun.

- Jeg synes, at når de kommer med en anbefaling og et eller andet sted fortæller folk, hvad de skal gøre, så skal de også være sikre på, at rammerne for det eksisterer, siger hun.

Sundhedsstyrelsen anbefalede fredag, at folk bærer mundbind, når de tager offentlig transport i myldretiden, og det ikke er muligt at følge anbefalingen om mindst en meters afstand.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mundbindet skiftes, hver gang det er brugt.

Direktør for prissammenligningstjenesten Pricerunner Martin Andersen sagde lørdag, at flere butikker allerede har udsolgt af de kirurgiske mundbind.

Peter Nygaard fra Frederiksberg er en af dem, der har taget myndighedernes råd til sig.

- Man har også et ansvar over for andre og ikke kun sig selv.

- Jeg arbejder på en skole, og så jeg tager ofte metroen i myldretid. Jeg tænker, at jeg har et ansvar for at passe på mine omgivelser, siger han.

Selv om det ikke er et problem for Peter, forstår han godt, at daglige skift af mundbind kan være en betydelig budgetpost for andre.

- For nogle kan det måske godt være mange penge at skulle punge ud med. Det må der nok findes en eller anden løsning på, siger han.

På nettet kan mundbind købes i pakker af 100 for cirka 400 kroner. 7-Eleven sælger mundbind til 15 kroner stykket.

Enhedslisten foreslog lørdag, at mundbind skal gives gratis til folk med få penge, herunder folkepensionister og studerende.

SF foreslår ligeså, at værnemidlerne skal gives ud gratis eller med rabat til visse grupper.

Sådan en løsning er chefkonsulent i Ældre Sagen Marie Silja Jensen med på.

- Jeg tror, det vil give en større tryghed blandt ældre for, at de kan bevæge sig mere rundt i gadebilledet, sagde hun lørdag til Ritzau.