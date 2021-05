Vil have flere kvinder i ledelse: Mænd dominerer toppen i Dansk Industri

Mens Dansk Industri (DI) lige nu slår på tromme for at få flere kvinder ind på ledelsesposter, er det i den grad mænd, som dominerer de højeste organer hos arbejdsgivernes egen hovedorganisationen.

I sidste uge meddelte Dansk Industri til Børsen, at organisationen ønsker en kønsfordeling af ledere på alle niveauer på mindst 40/60.

Men en gennemgang af Dansk Industris 70 personer store hovedbestyrelse viser, at 60 er mænd, mens ti er kvinder. Det svarer til 14,3 procent.

Dermed sidder mændene altså stadig på flæsket i Dansk Industris højeste organ. I forretningsudvalget er der 24 procent kvinder, mens 25 procent er kvinder i direktionen i arbejdsgivernes hovedorganisation.

Kig indad

Men Dansk Industri får lettere ved at nå målet, hvis organisationen også kigger indad, lyder det fra Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker, Roskilde Universitet.

- Det har den konsekvens, at man måske ikke tager budskabet om ligestilling helt så alvorligt, som hvis de selv havde gjort mere ved det, siger han.

Samtidig peger han på, at det især er vigtigt, at toplagene går forrest:

- Det er vigtigt, fordi det sender et klarere signal. Det er fint, at man har fundet ud af det længere nede i systemet, men det skal også gerne afspejle sig i toppen, for at man kan se, at det er trængt helt igennem.

I Dansk Industri slår bestyrelsesformand Lars-Peter Søbye fast, at organisationen også ønsker at ændre sammensætningen i toppen af organisationen. Men at det starter ude hos medlemmerne:

Lars-Peter Søbye, formand for Dansk Industri. Foto: Hans Søndergård/Dansk Industri.

'DI er en medlemsorganisation, og vores forretningsudvalg og hovedbestyrelse er sammensat, så det afspejler vores medlemsvirksomheder. Og hér forholder det sig sådan, at langt størstedelen af de administrerende direktører i disse virksomheder stadig er mænd,' siger han i et svar via DI's presseafdeling, og han fortsætter:

'Det tager vi nu ansvar for at ændre på ved at udfordre vores medlemsvirksomheder til at forpligte sig til at øge kønsdiversiteten - ligesom vi i DI selv gør. Så mens vi arbejder på at forbedre os selv, vil vi også gerne have andre med på vognen, så vi ikke blot taler om at skabe et mere mangfoldigt arbejdsmarked, men faktisk også handler. Vi skal lære af og inspirere hinanden.'

Samtidig oplyser DI, at 42 procent af det samlede ledelseslag - altså inklusiv mellemledere - er kvinder.