Vil have grønne striber på motorvej

Vejdirektoratet vil gerne introducere grønne striber på en 10 kilometer lang strækning af Holbækmotorvejen mellem Gevninge og Roskilde V.

Striberne skal gøre det muligt at udvide vejen fra to til tre spor uden ny asfalt.

'Den grønne afmærkning vil gælde i morgenmyldretiden, hvor trafikanterne via grønne LED-lys ledes fra at følge de hvide linjer på kørebanen over til at følge de grønne linjer', skriver Vejdirektoratet i den nye udgave af 'Statsvejnettet 2019'.

Vognbanerne bredde bliver dermed reduceret fra i dag 3,75 meter til 2,5-3 meter med de grønne linjer. Også nødsporsbredden reduceres.

Når de grønne striber lyser op på strækningen vil hastighedsgrænsen blive sænket fra 110 km/t til 80 eller 90 km/t. For mange bilister er det dog allerede virkelighed i dag, fordi strækningen er præget af trængsel i myldretiden og dermed ofte hastigheder under 80 km/t.

Smallere spor

Længere inde ad Holbækmotorvejen mellem Høje Taastrup C og Baldersbrønde har Vejdirektoratet ligeledes planer om at øge kapaciteten ved at forsøge sig med smallere vognbaner. Men på den fem kilometer lange strækning gøres ændringerne permanente.

Kapaciteten øges fra tre til fire spor ved at mindske vognbanerne til mellem 2,5 og tre meter i bredden. Det inderste spor forbliver 3,75 meter i bredden.

Nødsporets nuværende bredde fastholdes, mens den indre kantbane vil blive udvidet en anelse som sikkerhedszone.

Vejdirektoratet forventer, at den nuværende hastighedsgrænse på 110 km/t. kan fastholdes.

Før og efter etablering af smallere spor mellem Høje Taastrup C og Baldersbrønde på Holbækmotorvejen. Grafik: Vejdirektoratet, Statsvejnettet 2019

'Smalle spor forventes at have et voksende potentiale med udbredelsen af biler med 'Lane Keeping Assistance' (LKA), da LKA kan gøre det nemmere for føreren at holde egen vognbane', skriver Vejdirektoratet.

Der skal tages politisk stilling til forsøgene, før de kan sættes i værk.

