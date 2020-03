Vil ikke længere refundere rejser: - Vi bliver nødt til at stoppe

Rejsearrangører rammes hårdt under coronakrisen og rejsebranchen er truet af konkurs. Derfor opfordrer Danmarks Rejsebureau Forening til, at bureauerne indstiller refunderinger af aflyste rejser med det samme

Rejsebranchen har i dag haft møde med Erhvervsministeriet om en løsning på branchens truende konkurs. Mødet resulterede desværre ikke i nogen afklaring på, hvordan regeringen vil hjælpe rejsebureaubranchen.

Danmarks Rejsebureau Forening bekræfter over for Ekstra Bladet, at de mener, de har ret til at opfordre, alle rejsebureauer på nuværende tidspunkt om at indstille enhver form for refundering til alle rejsende, der lige nu afbestiller deres rejse, indtil der foreligger en afklaring på forhandlingerne med regeringen.

- Rejsearrangørerne er ramt helt ekstraordinært hårdt under denne krise. De er underlagt lovregler, der gør dem ekstra udsatte i den nuværende situation. En rejsearrangør er nemlig efter pakkerejseloven forpligtet til at refundere de rejsende hele pakkerejsens pris, hvis den bliver aflyst, så vi er i den situation, at vi skal betale en masse penge tilbage, som vi har betalt videre. Vi bliver nødt til at stoppe nu, fordi regeringen ikke har givet os et tilbud, siger Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

På den baggrund er det efter DRF’s egen vurdering nødvendigt med en midlertidig suspendering af tilbagebetalingsfristen på de 14 dage i pakkerejseloven, indtil der er klarhed over, hvad regeringen vil gøre for at hjælpe rejsebureaubranchen.



- Vi håber selvfølgelig, der er nogen der forbarmer sig over os, men hvis ikke regeringen gør noget meget hurtigt, så vurderer vi, at rejsebureaubranchen som helhed risikerer at gå konkurs, og det vil godt og vel være 5000 arbejdspladser, der lige bliver streget, siger Lars Thykier til Ekstra Bladet.