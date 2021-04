Vil ikke tjekke coronapas: - Grænseoverskridende

Flere virksomheder fra det liberale serviceerhverv skal, når de får lov til at åbne, tjekke deres kunders coronapas.

Men flere erhvervsdrivende har allerede besluttet sig for ikke at gøre det, og de bakkes op af flere erhvervsorganisationer. Det skriver DR.

Både SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder, og Behandlerforbundet, hvis medlemmer består af fysioterapeuter og akupunktører, kender til flere, der ikke har tænkt sig at tjekke deres kunders coronapas.

En af dem er zoneterapeut Line Sommer.

- Jeg synes, det er en grænseoverskridende handling at skulle tjekke op på mine medborgere - dem, som er mine klienter. I forvejen bøjer jeg mig af taknemmelighed over, hvis de overhovedet har tænkt sig at booke en tid og komme forbi, siger Line Sommer, der arbejder som zoneterapeut i Skærbæk i Sønderjylland.

Fuld opbakning

Det koster 3000 kroner i bøde, hvis erhvervsdrivende ikke bortviser folk uden coronapas. For mellemstore virksomheder lyder bøden på 6000 kroner, mens den for store virksomheder er på 12.000 kroner.

Alligevel bakker brancheforeningen SMVdanmark op om de erhvervsdrivende, der nægter at tjekke det nye pas.

Foreningen retter skarp kritik mod coronapasset, som de kalder 'en byrde' for virksomhederne.

Samtidig frygter man, at mange kunder, der ikke bor i større byer, vil synes, det er for bøvlet at skulle testes og derfor vil vente med at booke tid hos virksomhederne, indtil de er vaccineret, hvilket i sidste ende vil ramme de erhvervsdrivende.

For at have et gyldigt coronapas skal du kunne fremvise en negativ coronatest, der er taget inden for de seneste 72 timer, være færdigvaccinereret eller have været smittet med coronavirus inden for to til 12 uger.

