Vil kortslutte bilmarkedet

Flere partier er klar til at gå langt for at få flere elbiler på gaden

Ejere af benzin- og dieselbiler står til at få bagklappen i klaskehøjde.

Anført af den tidligere Dong-direktør Anders Eldrup har elbilskommissionen fremlagt en række anbefalinger til fremtidens bilpark i Danmark.

Der kom ikke et konkret forslag; det må politikerne selv sørge for, lod Eldrup forstå. Men retningen er klar: Der er erklæret krig mod konventionelle biler.

- Man skal droppe afgifter på grønne biler, siger Ole Birk Olesen, skatte-, finans- og transportordfører, Liberal Alliance.

Han ejer selv en Tesla, og han mener, at elbiler er vejen frem:

- Vi vil rigtig gerne have flere grønne biler på gaden. Vi synes slet ikke, at opgaven er så svær, som man påstår. Den eneste grund til, at den er svær, er, at der er mange partier, som ikke mener, at de kan undvære de 8,25 milliarder kroner, som det koster i manglende afgifter inklusiv alle effekter, hvis vi udskifter til grønne biler.

Også de radikales skatteordfører Kathrine Olldag mener, at statskassen skal holde for, og at der skal en million grønne biler på vejene inden 2030:

- Vi er klar til, at de ikke skal gå i nul de første par år. Statskassen skal være med til at betale. Derudover er der nogle skruer eksempelvis vejafgifter, som kan lægges ind. Og dermed også kigge på trængselsproblemerne, siger hun.

Da Ekstra Bladet vil have svar på, hvor pengene skal komme fra, har hun ikke længere tid til at lade sig interviewe.

Imens landets to store partier Venstre og Socialdemokratiet, der dels nedsatte kommissionen, dels skal føre den ud i livet, er mindre klare i spyttet.

Venstres klimaordfører Tommy Ahlers (V) har ikke tid til at lade sig interviewe, til gengæld har han sendt et politikersvar på sms:

’Det vil vi nu se nærmere på. Venstre har en målsætning om at få flest mulige grønne biler på vejene.’

’Vi ser samtidig frem til, at regeringen kommer med sit udspil, så vi forhåbentlig kan lave en ansvarlig løsning for alle de danskere, som bruger bil.’

Heller ikke regeringspartiet Socialdemokratiet vil være konkret. På spørgsmålet om, hvilken model partiet vil lægge sig op ad, siger Christian Rabjerg Madsen, finansordfører:

- Det har vi ikke lagt os fast på endnu.

- Kommissionen foreslår roadpricing. Vil du forholde dig til det?

- Nej.

- Hvad med tilskuddet på 2500 kroner til en elbil?

- Vi kommer ikke til at forholde os til enkelte forslag.

