Vil kræve negativ coronatest

Det skal være et krav for udenlandske arbejdere at kunne fremvise en negativ coronatest, hvis de vil ind i Danmark

Regeringen vil indføre, at vandrende arbejdstagere ved indrejse til Danmark skal fremvise en negativ coronatest for at få lov at krydse grænsen, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Kravet gælder for alle arbejdstagere fra alle lande med højrisiko, siger han til et pressemøde lørdag i Finansministeriet.

- Vi ser også på en mulighed for, at arbejdsgiverne kan afkræve, at arbejdstagerne tager en test.

Peter Hummelgaard strammer kravene til udenlandske arbejdere - lastbilchauffører er dog undtaget. Arkivfoto: Philip Davali

En konkret model bliver diskuteret med arbejdsmarkedets parter, oplyser han.

'Der er den seneste uge set 172 tilfælde med tilhørsland Polen, og det svarer til 5,2 procent af alle påviste tilfælde i Danmark,' lyder det endvidere i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesminsteriet.

Den negativ test, som de udenlandske arbejdere nu afkræves, skal være foretaget højest 72 timer inden indrejse.

Kravet om test gælder dog ikke grænsependlere og lastbilchauffører. Dette skyldes, at man ikke vil udsætte forsyningssikkerheden for unødvendige forhindringer, oplyser ministeriet.