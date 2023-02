Vil lave kofri ko-mælk

Vi kender allerede havremælk, soyamælk og mandelmælk, men det helt nye kommer til at være kofri ko-mælk.

På Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet er de i gang med at finde en metode, der ikke kræver en ko for at producere mælk.

Det skriver TV2 Østjylland.

Celle-mælk

Den nye teknik, hvor man ikke længere skal malke en ko, skal baseres på celler fra en kos yver.

Cellerne bliver dyrket, så de kan producere mælk med alt det næringsindhold, man kender fra mælk i dag.

- Udfordringen er at finde de bedste celler - og dernæst skal det opskaleres, siger Stig Purup til TV2 Østjylland, som er adjungeret professor og seniorforsker.

Han fortæller også at udsigterne til, at de første celle-produkter er i supermarkedet, kan være inden for de næste ti år.

En mere klima-venlig løsning

Hvis det bliver muligt at lave ko-mælk uden køer, så vil man også kunne undgå en del luftforurening, som køer udleder.

Køer bøvser meget, hvilket udleder metangas, som er en drivhusgas. Derfor vil en ko-fri mælkeproduktion være mere klima-venlig.

Hvis det bliver en succes at lave mælk med celler, kan teknologien måske bredes længere ud. Eksempelvis til at skabe endnu bedre mælkeerstatning til spædbørn ud fra celler fra et kvindebryst.