Vil lave vaccinepille mod corona

Et selskab fra Israel er i gang med at udvikle en coronavaccine i pilleform

Det kan muligvis være slut med at blive stukket af en nål for at blive vaccineret mod coronavirus.

I hvert fald hvis det israelske selskab MigVax Ltd, som lige nu arbejder med at udvikle en vaccine i pilleform, lykkedes med deres arbejde.

Det skriver Dagbladet.

Ny tilgang

Og der er optimisme at spore.

For selskabet har fået støtte til projektet af vaccineudviklingskoalitionen CEPI, som er en fond, der støtter uafhængige forskningsprojekter til udvikling af vacciner mod nye infektionssygdomme.

- MigVax' tilgang er helt ny for os og er ikke set før, men selskabet mener at have evidens for, at det er muligt at lave en tablet, der indeholder meget af det, der gives med proteinvacciner med stik i armen, siger leder for ny teknologi i CEPI Stig Tollefsen til det norske medie Dagbladet.

Han uddyber, at hvis pillen kommer til at fungere, som de håber, så ville det blive meget lettere at distribuere, fordi man bare sender en pilleboks i stedet for vacciner, nåle og sprøjter.

Lang udsigt

Ifølge Stig Tollefsen håber selskabet, at pillen både kan fungere som en 'boosterdosering' til de vacciner, der er på markedet i dag, men også som en selvstændig vaccine.

Men MigVax skal først teste, om pillen fungerer på samme måde, som de vacciner, der er i brug i dag, og så skal pillen også først gennemgå flere prækliniske studier, før den kan testes på mennesker.

Og det vurderer Tollefsen er et længerevarende projekt på en 12 til 18 måneder.

Ifølge det britiske medie BBC er et engelsk vaccinefirma også ved at påbegynde kliniske tests af et såkaldt 'vaccine-plaster', som muligvis ville kunne give en længere immunitet.