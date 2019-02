Vil lempe kontantregel: Stærkt bekymrende

Næstformanden for Danske Handicaporganisationer råber vagt i gevær oven på nyheden om regeringens planer om at lempe kontantreglen

Regeringens planer om at lempe den såkaldte kontantregel får nu stærk kritik fra næstformanden for Danske Handicaporganisationer, Sif Holst.

Hun mener, at udsatte grupper som handicappede risikere at blive efterladt med håret i postkassen, fordi regeringen ikke har fremlagt nogen plan for, hvad folk, der er afhængige af kontanter i hverdagen, nu skal gøre.

- For dem, som bliver ramt af det her, er det et kæmpestort problem. Hvis den eneste lokale butik siger 'nu lukker vi for kontantbetaling', kan det bogstaveligt talt ødelægge folks liv, siger Sif Holst.

Ifølge hende kan der være mange årsager til, at nogle mennesker med handicap har vanskeligt ved at skifte fra kontanter til kreditkort.

- Nogle har svært ved at huske tal, og andre er afhængige af hjælpere, som ikke må kende til deres kode, siger hun.

Derudover nævner Sif Holst også, at der er nogle, som ganske enkelt ikke kan bevare overblikket over deres økonomi, medmindre de fysisk lægger kontanter til side til hver uge, så de ved præcis, hvad de har at gøre med.

Kontantreglen - hvad bliver ændret? Som hovedregel er butikker eller andre betalingsmodtagere forpligtede til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00. Butikker eller andre betalingsmodtagere, som er beliggende i områder, hvor der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelsen af kontanter, er dog kun forpligtede til at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00. Regeringens nye forslag vil lempe reglen, så forretninger som tankstationer, kiosker og tøjbutikker nu selv kan vælge, om de vil modtage kontanter eller ej. Dagligvarebutikker, postforretninger, læger, apoteker og andre butikker med 'centrale samfundsfunktioner' bliver ikke påvirket af regelændringen. Vis mere Luk

Forbrugerråd: Forkert og forhastet

Hos forbrugerorganisationen TÆNK er man enig i næstformandens kritik af regeringens nye udspil.

- Vi mener, at det er en forkert og forhastet beslutning, siger Troels Holmberg, seniorøkonom for TÆNK.

- Der er altså grupper i samfundet, der ikke har mulighed for at betale med kort. Det er blandt andet gamle, det er socialt udsatte, og det er handicappede. Dem er man nødt til at tage hensyn til.

Dansk Erhverv hilser dog forslaget om en regelændring velkommen.

- Vi synes, at det skal være op til butikkerne selv at vælge, hvilke betalingsmidler de vil tage imod, lyder det fra Henrik Sedenmark, chefkonsulent for erhvervsorganisationen.

- Kontanter har to store ulemper: Det er både besværligt og usikkert at tage imod. Butikker uden kontanter kan reducere risikoen for røveri betragteligt.

Her ryster man ikke på hånden over risikoen for, at udsatte grupper kan komme i klemme i det kontantløse samfund.

- Hvis man går i en butik for at købe bleer, og de ikke har det, så må man gå i en anden butik. Derfor har vi det på samme måde med kontanter: Hvis der er en butik, der ikke tager imod dem, så er der helt sikkert en anden, der gør det, forklarer Henrik Sedenmark.

Det er man dog ikke helt enig i hos TÆNK. Forbrugerorganisationen påpeger, at de udsatte grupper, som risikerer at blive ramt af regeringens forslag, ofte ikke er særlig pengestærke. Der er derfor ikke noget særligt stort økonomisk tab ved at miste dem.

Danske Handicaporganisationer tror heller ikke på, at markedskræfterne klarer sagen selv.

- Hvis du bor midt i København, kan du måske bare gå over i næste butik, men hvis du bor på landet eller i en mindre by, er det ikke sikkert, at der er noget alternativ, siger Sif Holst.

Hun efterlyser i stedet nogle konkrete forslag fra regeringen, som kan hjælpe de mennesker, som ikke er dus med mønter og sedler.

- På længere sigt skal vi jo have udviklet nogle muligheder, som gør det lettere for alle at betale kontantløst, men vi er der bare ikke endnu, siger Sif Holst.