Vil opføre statuer af Britney

Over 21.000 borgere i Louisiana har skrevet under på en underskriftsindsamling, som kræver, at de konføderale monumenter skal erstattes af statuer af intet mindre end popstjernen Britney Spears

Oops, nu gjorde hun det igen.

38-årige Britney Spears er ikke en frøken hvem som helst i den amerikanske delstat Louisiana. Hun er tidligere blevet hædret som æresborger, da hun hjalp til under orkanen Katrina, der i 2006 rasede i New Orleans.

'Hit me baby one more time'-sangerinden er da også lokal kendt, da hendes barndomsby ligger i den sydlige del af Louisiana, nærmere bestemt Kentwood.

Derfor har kræfter i staten igangsat en underskriftsindsamling, hvor de nuværende konføderale statuer, der findes rundt omkring i delstaten, skal erstattes af den blonde popprinsesse.

I skrivende stund har omtrent 21.178 louisianere tilkendegivet, at de støtter opførelsen af Britney Spears-statuer.

Kassie Thibodeaux er arkitekten bag initiativet, og hun håber på, at de nuværende 32 forskellige statuer bliver erstattet af Louisianas mest berørmte musik-ikon.

'Britney har ikke kun bevist sit store talent, men hun er også trådt i karakter ved at overvinde et offentligt mentalt sammenbrud. Hun er en inspiration for mange millioner,' skriver hun på hjemmesiden.

Pelosi skrider ind

Ifølge flere amerikanske medier startede underskriftsindsamlingen allerede i 2017, men har netop fået en genoplivning i kølvandet på de mange protester, der lige nu finder sted rundt omkring i USA.

Protesterne er foranlediget af den sorte amerikaner George Floyds død, og de har udviklet sig til også at handle om krav om at fjerne monumenter i USA, der er forbundet med racisme.

Nancy Pelosi, der er leder af Demokraterne i Repræsentanternes Hus, har opfordret Kongressen i et brev til at fjerne alle statuer i Washington D.C., der repræsenterer ledere og soldater fra borgerkrigen i 1860'erne.

- Disse statuer hylder had og ikke arv. De skal fjernes, sagde Pelosi onsdag.

Også den store countrysangerinde Taylor Swift har opfordret staten Tennessee til at fjerne dens symboler relateret til konføderale monumenter.