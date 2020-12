Vil ophæve monopol: Nu svarer Facebook

48 amerikanske stater er gået sammen i et søgsmål mod Facebooks monopol, som de vil ophæve.

Baggrunden for søgsmålet skyldes, at staterne mener, at Facebook har brugt deres magt, til at fjerne deres konkurrenter.

For eksempel har Facebook opkøbt WhatsApp og Instagram, som før har kunne udgøre en stor konkurrent for tech-giganten.

Forældede anklager

I en mail til Ekstra Bladet svarer Facebook nu på anklagerne.

'Instagram og WhatsApp er blevet de utrolige produkter, de er i dag, fordi Facebook har investeret milliarder af dollars og mange års innovation og ekspertise i at udvikle nye funktioner og bedre oplevelser til de millioner (mennesker, red.), som nyder disse produkter,' skriver Facebook i mailen.

Facebook forklarer videre, at de anklager, som nu igen er rettet mod virksomheden, ifølge dem, er afklaret for år tilbage.

'Nu vil regeringen gøre det igen, og de sender en skræmmende advarsel til amerikanske virksomheder om, at intet salg nogensinde er endeligt,' skriver Facebook.

