Vil Putin i krig? Grænse-konflikt eskalerer

Vil Putin i krig?

Det spørgsmål stiller de i Ukraine i øjeblikket, efter Rusland har sendt en større mængde tropper til grænsen i det østlige Ukraine i Donbas-regionen og på Krimhalvøen.

Nu advarer den ukrainske forsvarsminister ifølge TV2 mod, at konflikten eskaleres yderligere.

Hightech og skyttegrave: Fremtidens krig udkæmpes i Ukraine

Udenrigsminister Jeppe Kofod advarede ligeledes fredag i en pressemeddelelse mod oprustningen, som han kaldte 'stærkt bekymrende'.

'Den markante russiske militære aktivitet og seneste ugers massive troppebevægelser presser usikkerhedsbarometret for Europa tæt på det røde felt. Det er stærkt bekymrende.'

'Det samme er den stigende vold langs kontaktlinjen, som i den seneste tid har medført dybt beklagelige tab af ukrainske soldaters liv. Ruslands militære oprustning, provokationer og skærpede retorik bidrager alene til at øge spændingerne i den nu syv år lange konflikt', udtaler Jeppe Kofod i pressemeddelelsen.

Han fortæller desuden, at han har taget kontakt til den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, for at udtrykke Danmarks fulde støtte til Ukraine i konflikten.

Rusland anerkender ikke, at de eskalerer konflikten ved at sende tropper til grænsen. Foto: Oleksandr Klymenko/Ritzau Scanpix

Advarer om krig

I Rusland opfatter man dog ikke situationen, som om man eskalerer en konflikt - her mener de tværtimod, at det er Ukraine, der eskalerer situationen, og de advarer mod en krig i fuld skala, skriver Wall Street Journal.

En talsperson fra den russiske regering udtalte fredag, at Rusland har ret til at flytte sine tropper til grænsen, når de vil, og at de blot tager forholdsregler i forhold til det østlige Ukraine, som de mener, er en 'farlig og eksplosiv' region.

Talspersonen advarer desuden om, at det situationen er meget ustabil med grænsen, og at det 'skaber fare for en genoptagelse af angreb på fuld skala', skriver Wall Street Journal.