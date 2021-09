Vil regulere børns adgang til porno

Folketingets Ligestillingsudvalg holdt onsdag 15. september høring om børns adgang til porno.

Baggrunden for høringen er i følge Ligestillingsudvalget, at spørgsmål om pornoens påvirkning på børns kroppe og psyke skal belyses og debatteres.

Det føles som et overgreb

Heidi Bank er Folketingsmedlem for Venstre og formand for Ligestillingsudvalget. Og hun ser med stor alvorlig på problematikken.

- Problemet er jo f.eks. et barn, som søger på bryster, fordi man er nysgerrig på sin egen krop, også kommer der hård porno op. Det kan føles som et overgreb på børn.

Derfor ser Heidi Bank, at løsningen går ned ad to spor. Det nære og det politiske. Det nære drejer sig om, at forældre og skoler skal tage snakken med børn for at klæde dem bedre på. Det andet spor er det politiske.

- Det er et svært område, men det er nødvendigt, at vi ser på det politisk. Vi skal undersøge techindustrien, og hvordan pornoen ender på børneværelset.

I følge Heidi Bank kommer Ligestillingsudvalget derfor også til gå videre med sagen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Både Ligestillingsudvalget og Børns Vilkår synes, at børn skal beskyttes mod porno. Foto: Jan Sommer

Porno kan være traumatiserende

Direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldhal, er glad for, at Folketinget nu kigger på sagen.

- Vi ved fra børnetelefonen, at porno kan være rigtig traumatiserende for børn, siger han.

Og han er enig med Heidi Bank i, at løsningen både ligger i det nære og i det politiske. Men han mener også, at SoMe-platforme som Snapchat, Instagram om TikTok har et ansvar for at holde pornoen væk fra børn.

Rasmus Kjeldhal understreger, at samtaler og digitaldannelse er enormt vigtigt, hvis man vil sikre børns trivsel ved at holde dem væk fra porno.

- Man skal ikke være fordømmende i samtalen med børn om porno. Vær nysgerrig og stil spørgsmål som: er det noget dig og dine venner ser? Vil du gerne beskyttes mod det? Lyder det fra Børns Vilkårs direktør.