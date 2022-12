Vil sætte verdensrekord: Målet er 700 kilometer på fire døgn

De fleste vil stoppe, men det gør Søren Møller ikke.

Selvom der er gået 65 timer, og han har kødsår i skridtet og blodvabler på fødderne, løber han videre.

Ved sidste runde giver konkurrenten op.

Søren Møller vinder Backyard Ultra Team World Championship 2022 i Horsens og sætter samtidig dansk rekord med 442,2 kilometer i benene.

Ekstra Bladet møder 48-årige ultraløber en kold novemberdag - lidt over en måned siden løbet i Horsens.

Næste mål er allerede i kikkerten:

Individuel VM i den amerikanske delstat Tennessee og en verdensrekord.

Sammen med sin kæreste træner Søren Møller for at slå verdensrekorden Backyard Ultraløb i oktober. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Motivation

48-årige Søren Møller træner til noget, som mange ikke vil kunne præstere trods uanede mængder af træning.

Målet for den sydfynske sælger fra Hundstrup er nemlig at løbe minimum 500 kilometer, når han i oktober 2023 stiller til start ved verdensmesterskaberne i Backyard Ultra i Tennessee.

- Jeg tænker helt sikkert, at det er realistisk. Da jeg kvalificerede mig til VM, stoppede jeg ikke, fordi jeg var udmattet. Jeg stoppede fordi, jeg var den sidste på ruten og derfor havde vundet.

- I Tennessee laver vi nogle ændringer, så jeg forhåbentlig slipper af med kødsåret. Det var ret ubehageligt, fortsætter Søren Møller med et smil på læben.

Udover kødsår i de bevægelige dele, blodvabler og hallucinationer grundet manglende søvn havde den 48-årige ultraløber også så hævede fødder efter verdensmesterskaberne i Horsens, at han ikke kunne gå i almindelige sko før en uge senere.

Så hvorfor overhovedet gøre det?

Her skal vi tilbage til 1999.

Yoyo-løber

Det er faktisk kun seks år siden, Søren Møller for alvor er begyndt at løbe. Før det har den sydfynske ultraløber været en kraftig mand på 97 kilo.

- Jeg har altid været en yoyo-løber, men med en drøm om at løbe et maraton. Faktisk var jeg tilmeldt et i 1999, som jeg måtte melde fra, da jeg blev udsendt med Forsvaret, og det har altid naget mig, siger Søren Møller.

- Da jeg så endelig løb mit første halvmaraton i 2016, fandt jeg ud af, at hvis det skulle lykkes for mig at komme under de berømte to timer og på et tidspunkt løbe et maraton, så skulle der mere struktureret træning til - og mindre vægt.

Et halvmaraton blev to år senere til et maraton, og derfra gik det stærk.

I 2020 løb Søren Møller sit første ultraløb på Møn.

- Det var 50 kilometer i meget kuperet terræn. Jeg blev fuldstændig bidt af det, og vidste, at maratoner var én ting, men ultraløb var noget helt andet - og lige mig, siger Søren Møller, der elsker at nørde sin træning ned til mindste detalje og i dag vejer 25 kilo mindre.

Tidligere har Søren vejet 25 kilo mere, spist anderledes og ikke trænet fast. Nu er livsstilen ændret, og Søren Møller Træner dagligt, spiser masser af grønt og fravælger alkohol. Dog er der plads til burger og pomfritter, når lejligheden byder sig. Foto: Tim Kildeborg Jensen

150 kilometer om ugen

I 'lav sæson' løber Søren Møller omkring 50 kilometer i ugen samtidig med, han passer sin styrketræning.

Men når et løb er i kikkerten, øges distancen markant.

- På en uge med hård træning løber jeg i hvert fald 150 kilometer, fortæller Søren Møller.

Derfor går der selvsagt også meget tid med træning, når man stræber efter at blive en af de bedste i verden.

- Jeg har faktisk ikke tal på det, men der skal nok gå tyve timer, smiler Søren Møller.

- Men det er nødvendigt, at kroppen er vant til de lange distancer, ellers får den simpelthen et chok, og lige meget hvor god en kondition man har, så vil det være umuligt at gennemføre et ultraløb.

Ramt muren

Det er ikke fordi, at Søren Møller har meget erfaring i den disciplin, som han stiller op til individuel VM i.

Faktisk løb han sit første Backyard løb i april 2022.

- Jeg løb 30 runder - altså 30 timer. Her mødte jeg simpelthen muren, og jeg måtte udgå af udmattelse.

- Siden har jeg analyseret meget på, hvad der gik galt, og den væsentlige årsag var, at jeg ikke havde trænet de rigtige muskler korrekt. Jeg havde simpelthen ondt i dele af kroppen, jeg ikke anede eksisterede efter det løb.

Når man løber et Backyard løb, handler det ikke om at komme hurtigst - tværtimod handler det om at bruge så lidt energi som muligt.

- Jeg har beregnet, at det bedste for mig er at bruge cirka 48 minutter på en omgang. Så har jeg ti minutter til enten af spise, gå på toilettet eller sove. Det betyder også, at noget af tiden går jeg for at spare energi - blandt andet går jeg altid i mål, så min puls er så lav som muligt, når jeg skal ind i teltet.

Lige meget hvad resultatet i Tennessee bliver, har den sydfynske ultraløber ro i maven med, at han har gjort alt, hvad han kunne, for at blive klar til løbet i den amerikanske delstat. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Klar med håndklædet

Søren Møllers kæreste gennem 12 år, Lene Elise Hansen, er med til alle løb som assistent.

Det er hende, som har maden, skiftetøj eller et håndklæde klar, når Søren Møller kommer ind i teltet efter en omgang.

- Det foregår sådan, at vi på forhånd har aftalt, hvad der skal ske næste gang jeg kommer ind. Hvis jeg skal sove, så har hun gjort stolen klar og står selv klar til at smide et håndklæde over hovedet på mig, så snart jeg sætter mig. Så jeg kan få 10 minutters powernap.

- Det er næsten Lene, som sover mindst i løbet af konkurrencen, for hun skal gøre alting klar, siger Søren Møller.

Målet for danske ultra-håb i Tennessee, hvor verdens 75 bedste løbere stiller til start, er at løbe minimum 71 timer - altså 482 kilometer.

Men det er kun en minimumsgrænse, siger den optimistiske fynbo.

- Verdensrekorden er 104 timer - altså lige knap 700 kilometer på omkring fire døgn - og det synes jeg jo lyder ret tiltalende, smiler Søren Møller.