Vil samle hundredvis af studerende på tirsdag: Frygter corona-spredning

Aarhus Universitet holder fast i at samle hundredvis af elever til eksamener på trods af omfattende coronasmitte. De studerende har forgæves forsøgt at råbe ledelsen op

Mens CBS søndag har valgt at droppe fysiske eksamener, holder Aarhus Universitet fast i at samle hundredvis af elever til fysisk eksamen.

Det sker få dage før juleaften, og flere studerende har uafhængigt af hinanden henvendt sig til Ekstra Bladet, fordi de frygter, at de risikerer at blive smittet, og at de dermed risikerer at sprede smitten til deres familie.

Ekstra Bladet er således blevet kontaktet af en lang række jura-studerende, der skal til eksamen i faget familie- og arveret tirsdag fra klokken 9 til klokken 13.

Og som en jurastuderende formulerer det i en mail:

'Vi er bange for, hvad det kan medbringe i forhold til juledagene og vores kære, og vi er rødglødende! Kære Ekstra Bladet, hjælp os med at bringe denne officielle klage, så Aarhus Universitet måske vil genoverveje og vælge, at passe lidt bedre på os.'

Kan ikke råbe ledelsen op

En anden jurastuderende skriver:

'Vi kan ikke råbe ledelsen op. De af os, der har forsøgt, har fået det samme copy-paste-svar.'

En tredje jurastuderende skriver til Ekstra Bladet:

'I en af salene skal vi sidde cirka 80-100 mennesker.'

På pressemødet i fredags præsenterede Mette Frederiksen de nye restriktioner, som vil gælde over julen

Holder fast

Fredag skrev ledelsen ud til de studerende og slog fast, at de fysiske eksamener gennemføres:

'Alle eksamener i næste uge vil blive afholdt som planlagt. Det vil ske med skærpet opmærksomhed på tiltag for at holde smitte nede og hermed også en opfordring til alle om at vise hensyn til hinanden,' lyder det i meddelelsen, hvor det samtidig lyder, at universitet vil gennemføre online-eksamener på den anden side af jul:

'Fra januar opfordrer Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at universiteterne afholder eksamener virtuelt, hvor det er praktisk muligt. På Aarhus Universitet vil vi derfor genplanlægge januar-eksamener, så de fleste eksamener – både mundtlige og skriftlige – vil blive afholdt online. Der vil være eksamener, hvor online-eksamen vurderes at være uhensigtsmæssig eller ikke praktisk mulig.'

Efterfølgende er der klaget til dekan Thomas Pallesen, og Ekstra Bladet er i besiddelse af et svar fra dekanen, hvor han skriver:

Ændrer til januar

'Jeg forstår din bekymring over det stigende smittetal. Men Aarhus Universitet følger myndighedernes retningslinjer om at omlægge til virtuelle formater fra januar, når det er praktisk muligt.'

'Vi har til gengæld skærpet opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag i forbindelse med eksamener med fysisk fremmøde inden jul. Og så vil jeg gerne gøre dig opmærksom på, at det også har været et stærkt udtalt studenterønske at omlægninger af eksamener varsles i god tid. Det er således ikke enkelt at imødekomme alle ønsker og hensyn i denne sag.'

Også på universitetets Facebook-side er der klager over, at det først bliver muligt med online-eksamener til januar. Eller som en skriver:

'Så uansvarligt at fortsætte fysiske eksamener. Det hjælper jo ingenting at gøre eksamener online til januar.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med presse- og kommunikationschef Sys Christina Vestergaard, der bekræfter, at eksamenerne gemmenføres.

- Det blev sendt ud fredag klokken otte, og det er der ingen ændringer til på nuværende tidspunkt.

Hun beder derudover Ekstra Bladet ringe til dekanen og de respektive institutledere. Ingen af dem har taget telefonen eller svaret på sms. Og dekan Thomas Pallesen er ikke vendt tilbage hverken på mail, sms eller telefon.