Vil slå vild rekord: Padler 16 timer om dagen

Humøret er i øjeblikket tårnhøjt hos den 46-årige tidligere elitesoldat Erik B. Jørgensen.

Han forsøger nemlig at padle Danmark rundt i en kajak på rekordtid.

Ekstra Bladet fanger ham på telefonen tre en halv kilometer fra Sjællands kyst efter en 13 timer og 82 kilometer lang padletur fra Anholt. I baggrunden er der helt stille med undtagelse af lyden af små bølgeskvulp, der støder mod kajakken. I horisonten kan han se den nordsjællandske by Dronningmølle, som er næste tiltrængte pause på ruten.

- De sidste kilometer er altid hårde. Selvom jeg er glad, så virker landet i horisonten bare som en mur, der ikke kommer tættere, siger en træt Erik B. Jørgensen.

Onsdag padlede Erik næsten 82 kilometer fra Anholt til Sjælland. Den lille strækning af den samlede tur er udelukkende åbent hav. Foto: René Schütze

Erik forsøger at padle Danmark rundt i kajak på rekordtid, som i øjeblikket er på 18 dage i kajak. Turen går fra Sønderjylland, op over Skagen, rundt om Sjælland og til den dansk-tyske grænse i Sønderjylland igen.

- Jeg har været på vandet i ni dage indtil videre, hvor jeg startede ved Vidåslusen i Sønderjylland og sejlede op til Skagen og videre til Læsø og dernæst Anholt. Lige nu regner jeg med at gøre det på 14 dage, så længe der ikke kommer en storm, siger Erik B. Jørgensen.

Tidligere elitesoldat

Erik har haft en lang karriere i Forsvaret, hvor han blandt andet har været i Jægerkorpset og slædepatruljen Sirius i Grønland. I sin tid i Jægerkorpset var han blandt andet tre gange i Irak og en gang i Afghanistan. Desuden er han kendt fra tv-programmet 'Korpset'.

- Jeg trækker på rigtig meget erfaring fra Forsvaret. Det her er jo et mentalt 'mind-game', hvor jeg nogle gange har bølger op til to meter. Det gør, at man ikke rigtig kan tage nogle pauser, siger han og tilføjer:

- Men jeg trækker jo også rigtig meget på, at jeg har oplevet ting, der er værre end det her. Det hjælper, når det er hårdt.

Søvnen er en stor mangelvare for Erik. Hvis man vil slå rekorden, er det kajak først og søvn bagefter. Foto: René Schütze

Forskel på rekord og eventyr

Erik B. Jørgensen fortæller, at der for ham er stor forskel på, om man gør det for rekorden eller eventyrets skyld.

- Jeg ser mig selv som en eventyrer, og jeg elsker at være på eventyr. Normalt tager jeg mig tid til at nyde omgivelserne, men denne gang er det udelukkende et rekordforsøg.

Han sidder i en kajak 14 til 16 timer i træk hver eneste dag og går kun i land, når han skal have mad, vand og søvn.

- Det er jo et helvede, hvor jeg smadrer min krop og trækker på det mentale. Der er ikke tid til nogen som helst form for oplevelser, siger han.

Hvorfor gør du det?

- Ved at slå rekorden godt og grundigt, håber jeg at illustrere overfor dem, der har interesse, at man enten kan vælge at slå en rekord eller tage på eventyr. Det er to meget forskellige ting, hvor rekorden er enormt hård, og eventyret er en oplevelse. Og så gør jeg det selvfølgelig også for at prøve mig selv af, siger Erik.

Når Erik først er på land, er der ikke tid til andet end at sove, spise og drikke. Ekstra Bladet møder Erik for en kort stund, da han mandag gør holdt et sted i Nordjylland. Foto: René Schütze

- Hvad er så det første du skal, når du er færdig med at padle landet rundt?

- Jeg skal faktisk skynde mig hjem og på en ny tur til Grønland med min datter. Vi skal være væk i 45 dage, hvor vi skal padle dobbeltkajak og vandre - og det er jo netop et eventyr i modsætning til det her, fordi vi gør det for nydelsens skyld, afslutter han.