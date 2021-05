Vil sløjfe coronapas: Men nyt pas er snart klar

Politiske forhandler førte natten til tirsdag til, at man vil arbejde hen mod at afskaffe coronapas, som endnu ikke er lanceret

Knap er danskerne begyndt at bruge coronapasset, før vi skal begynde at vænne os til ikke længere at bruge det.

I hvert fald hvis det står til blandt andre Venstres Jakob Ellemann-Jensen, som i forbindelse med forhandlingerne natten til tirsdag slog fast, at han gerne ser coronapasset afskaffet hurtigst muligt.

Og planen efter forhandlingerne er, at coronapasset langsomt skal udfases efter sommerferien.

Men selvom man altså allerede er i fuld gang med planlæggelsen til coronapassets begravelse, har det rigtige pas endnu ikke set dagens lys.

'Forventes snart'

Det nuværende coronapas er nemlig kun en midlertidig løsning, indtil det pas, som blandt andet Netcompany er hyret til at udvikle, er klar.

Coronapasset skal efter planen komme i maj, og selvom vi er nået til anden halvdel af maj uden noget nyt om passet, er det stadig planen, at danskerne skal have det nye pas, inden kalenderen skifter til juni.

Det oplyser Finansministeriet til Ekstra Bladet.

'Arbejdet med at udvikle coronapas-appen følger tidsplanen. Der er tale om en ambitiøs tidsplan, og det forventes, at appen kan lanceres ultimo maj,' lyder det blandt andet fra ministeriet.

De forsikrer samtidig, at tirsdagens politiske aftale ikke er en kæp i hjulet på det nye coronapas.

'Anvendelse af coronapas-appen er uagtet aftalen om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 fortsat relevant, fx i forbindelse med udenlandsrejser, hvor coronapasset skal gøre det lettere for danskerne igen at rejse mere frit. Dette gælder både for ferierejser og erhvervsrejser,' skriver ministeriet.

'Nemmere og hurtigere'

Ifølge Finansministeriet vil den nye coronapas-app være nemmere at bruge og hurtigere at kontrollere end det nuværende pas, som man enten kan printe ud eller finde i 'Min Sundhed'-appen. Derudover vil det ikke indeholde andre følsomme sundhedsoplysninger end coronapas-delen, og til indenrigs brug vil den udelukkende fortælle, hvorvidt passet er gyldigt, og ikke om det er fordi indehaveren er vaccineret, testet eller tidligere smittet.

Det er omkring to måneder siden, at Netcompany vandt opgaven med at udvikle coronapasset. Men selvom coronapasset altså måske kan være fortid i løbet af de næste tre måneder, har det foreløbige arbejde ikke været forgæves, hvis man skal tro Finansministeriet.

Ambitionerne er nemlig større, end at det skal være et rent dansk pas.

'På sigt er det ambitionen også at udbrede appen til resten af verden,' lyder det fra Finansministeriet.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har tidligere oplyst, at den samlede pris for passet ventes at blive omkring 50 millioner kroner.