Vil stoppe skattefinte for topchefer

Enhedslisten vil have stoppet attraktiv skatteordning for topchefer

Mens Danske Bank har klappet fuldstændig i omkring bankens brug af den skatte-attraktive forskerordning, er Enhedslisten Rune Lund, finans- og skatteordfører, fuldstændig klar i spyttet om brugen af ordningen for topchefer:

- Vi vil have det afskaffet, siger han.

Se også: Danske Bank skjuler nye direktørers skatteforhold

Han mener ikke, at ordningen er skabt til, at topchefer skal have skatterabat.

- Hvis virksomhederne vil have mulighed for at tiltrække udenlandske topchefer, må de jo betale noget mere i løn til dem. Det er ikke rimeligt, at de slipper billigere i skat end andre danskere, siger han.

- Pinligt

Danske Banks nye adm. direktør Chris Vogelzang og bankens nye HR-direktør Karsten Breum opfylder begge på papiret kravene for at komme på forskerordning, idet ingen af dem har arbejdet i Danmark i ti år op til, at de blev ansat. Derfor har Ekstra Bladet spurgt, hvorvidt de er ansat på den attraktive ordning, der betyder, at de kan nøjes med at betale 32,84 procent i skat om året.

Men det ønsker banken ikke at svare på. Via pressemedarbejder Gerd Buchhave svarer banken i en mail:

'Danske Bank ønsker ikke at udtale sig om medarbejderes skatteforhold eller brugen af forskerordning i banken.'

Det fik torsdag professor i ledelse på Aalborg Universitet, Anders Drejer til at sige:

- Jeg antager, at de er på forskerordning, for så slipper de billigere i skat.

- Men når man taler om samfundsansvar og sociale kontrakter, er det jo decideret pinligt, hvis man vælger at bruge en sådan ordning. Og når man så kommunikerer så defensivt i stedet for fuld åbenhed, som havde klædt dem.

Rune Lund vil nu have undersøgt, hvor udbredt ordningen er blandt topchefer.