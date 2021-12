Vil stramme kravene for coronapas

Indtil videre har en negativ test, tidligere smitte eller to-stiksvaccination været rigeligt for at få et coronapas.

Flere af folketingets partier foreslår nu at stramme reglerne.

Det skriver Berlingske.

Det er sundhedsordførerne fra Enhedslisten, SF og Konservative, der alle er åbne over for ændringer af coronapasset i det nye år.

Antallet af vaccinerede, der bliver smittet, er nemlig stigende, og det samme er antallet af personer, som bliver smittet med corona for anden gang.

Først coronapas efter tredje stik

De tre ordførere er enige om, at det er helt afgørende, at man vaccineres med tredje stik, derfor er de klar til at se på, om man skal være vaccineret for tredje gang, før det udløser et gyldigt coronapas.

- Jeg kan bare konstatere, at eksperterne siger, at de to vaccinestik, som mange fik i sommer, ikke længere egner sig som forebyggelse mod at blive smittet i samme grad. Derfor tror jeg, at man bliver nødt til at lave en opgradering af coronapasset efter nytår for at undgå, at smittede personer smitter videre uden at vide det, siger sundhedsordfører for SF, Kirsten Normann Andersen.

I forvejen er det besluttet, at gyldigheden af et coronapas med to vaccinestik bliver forkortet fra 12 til syv måneder. Det træder i kraft i midten af januar.

Tidligere smittede

Som reglerne er i dag kan man også få et coronapas, hvis man har været smittet indenfor det seneste halve år.

Det stiller lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, Viggo Andreasen, spørgsmålstegn ved. Han anbefaler, at man skal være vaccineret med tredje stik, ny-testet eller vaccineret og tidligere smittet, før man kan få et gyldigt coronapas.

Hos SF er man stadig i tvivl, om det er en god ide.

Eventuelle nye restriktioner skulle først igennem epidemiudvalget, hvor alle de tre sundhedsordførere er medlem.