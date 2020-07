Vil stramme kursen: - Helt uacceptabelt

Vanvidsbilisme har på det seneste ugjort en hovedpine for politiet, men nu kan ordensmagten se sig frem til en juridisk hjælpende hånd.

Efter sommerferien bebuder justitsminister Nick Hækkerup, at der skal strammes op på lovgivningsområdet, hvad angår vandvidskørslen.

- Det er en fuldstændig uacceptabel opførsel, som har bragt almindelige borgeres liv i fare. Vi bliver nødt til at stramme kursen markant over for disse mennesker.

Regeringen bebuder, at de snarest vil fremsætte et lovforslag, der skærper straffen for gaderæs, ligesom straffen vil blive skærpet for en række andre forhold.

Politiet peger på tomme gader som forklaring på stigningen af sigtelser for vanvidsbilisme. Foto:Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Biler, der bliver brugt til vanvidskørsel, skal fremover som hovedregel også beslaglægges på stedet. Og derefter skal bilerne - uanset ejerforhold - konfiskeres og bortsælges, skriver justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Også bilistens kørekort skal inddrages med det samme, siger ministeren ydermere.

Regeringen fremlagde tidligere på året et udspil med ni tiltag mod vanvidsbilisme. Et af tiltagene handler om kapkørsel, hvor straffen fremover som udgangspunkt skal være 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde. Tidligere var udgangspunktet alene en bøde.

I første halvår af 2020 er halvanden gang så mange personer blevet sigtet for vanvidsbilisme som i hele 2019. Politiet peger på tomme gader som forklaring på stigningen af sigtelser for vanvidsbilisme generelt.

En yngre mand kom alvorligt til skade i et frontalt sammenstød lørdag aften. Politiet har mistanke om gaderæs.

Ifølge Fyns Politi kørte to biler formentligt om kap, da den ene af bilerne, en Volvo S60, stødte frontalt sammen med en tilfældig bilist i en Hyundai, som kom kørende i den modsatte retning.