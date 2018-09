Vil udrydde katte: De er ikke forsvarlige

Regionen Omaui på New Zealand vil have skaffet alle katte af vejen

I et forsøg på at redde den oprindelige dyrebestand vil regionalbestyrelsen i Omaui, New Zealand, forbyde, at der kommer flere katte til området.

Det skriver flere medier heriblandt new zealandske NewsHub.

Forslaget indebærer, at alle nuværende katte i området skal steriliseres, chippes og registreret. Og når en kat så dør, skal det være forbudt for ejeren at erhverve sig en ny lille mis.

- Vi er ikke kattehadere.

- Men når man ejer en kat, skal det være forsvarligt, og det er det ikke i det her område, siger John Collins fra Omaui Landcare Trust til Newshub.

De fødte jægere

Hovedargumentet for, at kattene skal væk fra området, er, at man vil forbedre mulighederne for, at øens fuglearter får bedre levevilkår.

Det er dog langt fra alle, der er lige begejstrede for det katte-afskaffende forslag.

Beboer i området Nico Jarvis fortæller til Otago Daily Times, at hun er dybt chokeret.

- Hvis jeg ikke har en kat, bliver det nærmest usundt for mig at bo i mit hus, forklarer hun og uddyber, at hendes tre katte er med til at slå en masse irriterende gnavere ihjel.

Forslaget er et led i New Zealands bestræbelse på at blive en rovdyrsfri ø inden 2050. Ifølge planen skal udefrakommende arter som rotter, pungrotter og væsler derfor udryddes.