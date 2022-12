Vild auktion: Royale smykker skal under hammeren

Du skal have den helt store tegnedreng frem, hvis du skal erhverve et af de sjældent udbudte royale smykker, som bliver solgt hos auktionshuset Bruun Rasmussen i dag, 1. december.

Men særligt ét smykke løber med overskrifterne.

Prinsesse Thyras af Danmarks safirdiadem skal nemlig under hammeren hos Bruun Rasmussen i Bredgade. Det overdådige, unikke og velbevarede smykke er vurderet til mellem 600.000 og 800.000 kr. Auktionen forventes at begynde kl. 16.40.

- Det er sjældent, at smykker af den karakter udbydes til salg på auktion direkte fra den danske kongeslægt. Jeg har altid personligt interesseret mig for kongelig historie og kongelige kunstgenstande.

- Derfor er det lige nu en helt enestående tid for mig – at have mulighed for at gå i dybden med historien om både prinsesse Thyra og hendes safirdiadem samt præsentere det på auktion, siger Martin Hans Borg, der er chefspecialist for kongelige samlerobjekter hos Bruun Rasmussen

Angiveligt fik prinsesse Thyra diademet af sine forældre, kong Frederik VIII og dronning Lovisa af Danmark, da hun fyldte 18 år, hvor hun antageligvis har debuteret i selskabslivet, skriver Bruun Rasmussen i en pressemeddelelse.

Flere kongelige smykker

Diademet udbydes i selskab med en række andre smykker, der ligeledes har været båret af personer med blåt blod i årerne.

Auktionen vil blandt andet også diske op med sørgemedaljoner, som blevet båret om halsen med en lille hårlok fra den savnede.

Den ene sørgemedaljon tilhørte dronning Louise af Danmark og indeholder en hårlok fra den afdøde storfyrst Nikolaj Alexandrovich af Rusland, der aldrig nåede at blive gift med dronningens datter, prinsesse Dagmar

Dronning Louise af Danmark ejede desuden sørgemedaljoner fra sine forældre, Landgrevinde Charlotte og Landgreve Vilhelm af Hessen-Kassel, samt Prins Friedrich af Nassau.

Et andet smukt smykke, der skal have en ny ejer, er et deco smaragd- og diamantarmbånd, der har tilhørt dronning Alexandrine af Danmark. Smykket vurderes til mellem 300.000 og 400.000 kroner.

Foto: Dronning Alexandrine af Danmarks deco smagragd- diamantarmbånd. Foto: Bruun Rasmussen

Derudover skal et granatvedhæng i guld, der har været ejet af kong Frederik VII's mor, prinsesse Charlotte Frederik af Danmark, og et markasit- og sølvvedhæng med proveniens til kejserinde Dagmar.

Bruun Rasmussen oplyser til Ekstra Bladet, at det sidste hammerslag i smykke-auktionen forventes af falde 18.50, men tidspunktet kan variere alt afhængig af, hvordan auktionerne udformer sig.

Du kan få det helt store overblik over smykke-auktionen her.