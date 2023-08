Vild drejning i omdiskuteret retssag

Ahmed Samsam er blandt andet dømt for at have deltaget i terrorangreb i Syrien. Men nu viser nye oplysninger ifølge DR, at han faktisk befandt sig på Fyn i perioden

Ahmed Samsam-sagen er sagen, der ikke vil dø.

Alt imens den 33-årige danske statsborger har siddet indespærret siden 2017 dømt for at have kæmpet for Islamisk Stat, pibler nye oplysninger frem, der indikerer, at han er dømt på et fejlagtigt grundlag.

Og på torsdag indledes en yderst omdiskuteret og usædvanlig retssag i Østre Landsret i København. Ahmed Samsam har nemlig stævnet de danske efterretningstjenester, PET og FE, fordi han hævder, at han har arbejdet som agent for tjenesterne, hvor han angiveligt skulle have indsamlet informationer om mulige terrorister til de danske myndigheder.

Ahmed Samsam under retssagen i Spanien. Foto: Luca Piergiovanni/Ritzau Scanpix

Var på Fyn

Ahmed Samsam blev dømt i Spanien i 2018, og en del af dommen lød, at han skulle have deltaget i et terrorangreb for Islamisk Stat i Syrien i 2014, men nu skriver DR, at Samsam i virkeligheden befandt sig på Fyn på det pågældende tidspunkt.

Ifølge de spanske retsdokumenter skulle Samsam have taget del i et angreb mod en luftbase uden for Raqqa i perioden mellem 10. og 24. august 2014.

Men nu skriver DR på baggrund af en aktindsigt, at Ahmed Samsam flere gange blev stoppet af dansk politi på Fyn. Han blev blandt andet stoppet af Fyns Politi for at køre uden sele, ligesom han blev stoppet, fordi de mistænkte ham for at være i besiddelse af stoffer.

De nye oplysninger kan få betydning for den kommende sag i landsretten, vurderer Tore Rejslund Hamming, der forsker i jihadisme og ejer konsulentfirmaet Refslund Analytics.

- Hvis det kan bevises, at han samtidig har været i Odense, så kan det være, at de informationer, der er blevet lagt frem i retssagen, har været ganske tvivlsomme, siger han til DR.

Ahmed Samsams advokat, Erbil Kaya, kalder sagen for en total farce. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

- Total farce

Den spektakulære sag om Ahmed Samsam har været dækket intensivt af især DR og Berlingske, der løbende har kunnet fremlægge dokumentation, der indikerer, at Samsam rent faktisk har været hvervet af de danske efterretningstjenester.

Hverken FE og PET har villet kommentere sagen offentligt, og derfor er der lagt op til en yderst interessant sag i landsretten, hvor Ahmed Samsam sammen med sin advokat, Erbil Kaya, håber på at få ændret dommen til frifindelse.

Kaya har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at han er glad for, at der løbende kommer materiale frem, som bekræfter Samsams version af sagen.

- Vi er interesserede i at få hele sagen frem i lyset, siger han til Ekstra Bladet.

- Den spanske sag har været en total farce. Der dukker hele tiden nye informationer op, som modbeviser domsgrundlaget.

