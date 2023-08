Vild drejning: Lizette afviser gramserier

Lizette Risgaard afviser også at have været forfatteren bag nogle helt særlige bemærkninger i et opslag på sin egen Facebook-profil

Sagen om Lizette Risgaards har taget en ordentlig drejning.

For mens både fagbevægelsen og offentligheden afventer en længe ventet undersøgelse, som et advokatselskab har udarbejdet i forbindelse med sagen, brager Lizette Risgaard nu selv ud i et langt interview i Finans.

Her afviser hun alt. Det er første gang, Lizette Risgaard har stillet op til interview om sagen mod sig.

- Jeg har ikke trukket en eneste person ind i et værelse eller skubbet nogen ned på en sofa. Alt, hvad der har været omtalt, er foregået i situationer, hvor der har været mange andre til stede. Og jeg har ikke gramset på nogen. Der har ingen seksuelle intentioner været fra min side, aldrig, siger hun.

Hun vil dog ikke forholde sig konkret til de specifikke sager, før undersøgelsen ligger klar. Hun siger også, at hun derefter vil kigge på, om der skal være et retligt efterspil.

Fortryder opslag

Lizette Risgaard fortæller desuden, at hun lod andre færdiggøre et Facebook-opslag, som hun delte, efter Ekstra Bladet og Berlingske havde offentliggjort artikler om, hvordan hun havde gramset på en række mænd.

Her erkendte hun blandt andet, at hun havde udvist en upassende adfærd, handlet uprofessionelt som leder og ikke været bevidst om sin egen position.

Hun skrev desuden, at pilen pegede på hende selv og hendes adfærd.

Men det var ifølge Lizette Risgaard ikke hende selv, der havde forfattet passagen, og i dag fortryder hun, at hun lod andre skrive det.

Hun fortryder, fordi hun, siger hun selv, ikke har gramset.

På et pressemøde fredag nægtede Lizette Risgaard igen og igen at svare på, om hun har taget mandlige medarbejdere på røven. Det på trods af, at en stribe hovedsageligt yngre mænd har fortalt om de uønskede berøringer, og at hun selv har undskyldt på Facebook

Skuffet over fagbosser

I interviewet siger Lizette Risgaard, at der på et møde i forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation blev taget en beslutning om, at man ikke ville svare på spørgsmål i pressen, før undersøgelsen var klar.

Men det holdt ikke længe, forklarer hun, for senere på dagen trak HK-formand Anja C. Jensen støtten til Lizette Risgaard som formand for FH. Derefter gik hun i medierne.

Det er Lizette Risgaard skuffet over, og hun fortæller, at følte sig forrådt. Hun siger, at nogle medlemmer af udvalget ikke mente, at hun havde ret til at blive hørt i sagen, og at det var 'grænseoverskridende' at opleve.

- Jeg føler, at jeg er blevet smidt under bussen uden nogen form for retssikkerhed. Det er rigtig bekymrende, for man kan jo spørge sig selv om, hvem den næste bliver, hvis man ikke har et system med vægtskåle for, hvad der er rigtigt og forkert, før man handler, siger hun.

Langer ud efter medier

Ikke kun fagbosserne får Lizette Risgaards vrede at føle.

Det gør også Ekstra Bladet og Berlingske, som, hun mener, valgte at køre historien om hende, uden hun fik lov til at udtale sig. Historierne kørte dog først, efter hun selv havde skrevet det lange opslag på Facebook.

Til Finans' spørgsmål om, hvordan Lizette Risgaard, der blev anklaget af en stribe mænd, kunne holde sig 'oprejst i mediestormen', svarer hun:

- En fane er altid pænest i modvind, og jeg står godt i modvind. Ellers var jeg aldrig kommet til dér, hvor jeg var. Og jeg har fået rigtig mange tæv i min tid. Man generer ikke kun venner i dette hverv, det tror jeg, at alle godt ved, siger Lizette Risgaard.

Det fremgår ikke af artiklen i Finans, at nogen af fagforeningsformændene har fået lov til at komme med deres modsvar. Heller ikke hverken Ekstra Bladet eller Berlingske, der i samarbejde bragte artiklerne om hende og hendes adfærd, er blevet forelagt Lizette Risgaards kritik eller hendes opfattelse af, hvordan forløbet har været.