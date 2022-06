Vild drone kan redde liv: Lander foran din dør

Inden for seks minutter kan hjertestarteren ligge klar foran hoveddøren ved den person, som har ringet 112

Onsdag gik et opsigtsvækkende forsøg i gang i Aalborg.

For første gang nogensinde på dansk jord vil en hjertestarter nemlig blive fløjet ud med en større selvstyrende drone ved mistanke om hjertestop.

Dronen vil i første omgang flyve i og omkring Aalborg by, lyder det.

Dronen modtager automatisk koordinater på stedet og letter med hjertestarteren og flyver afsted. Foto: René Schütze

Hurtigt fremme

Der er tale om en forsøgsordning, hvor alarmberedskabet i Region Nordjylland vil afprøve, om dronen kan være så hurtig og effektiv, at det giver mening at implementere flere steder.

- Det er et supplement til de ordninger, der findes med frivillige i forvejen, når det kommer til hjertestartere. Vi vil se, om der på den her måde ikke kan komme en hjertestarter frem endnu hurtigere, siger Jan Lindberg, der er chef for AMK Vagtcentralen i Region Nordjylland, til Ekstra Bladet.

Dronen flyver ved hjælp af gps og kamera hen til personen, som ringer 112. Ved dronens ankomst vil en operatør tage over og sikre, at hjertestarteren fires ned et passende sted.

- Det foregår fuldt automatisk, når man ringer 112. Der bliver sendt en besked ud til vores hjerteløbere, og der bliver sendt en opgave ud til dronen, som får en destination, den skal flyve til. Her firer den hjertestarteren ned, så den lander lige foran hoveddøren eller i indkørslen, hvor den ligger og bipper højt og tydeligt, så den er nem at finde, uddyber Jan Lindberg.

Dronen flyver ud fra en lokation på den centralt beliggende Hjulmagervej i Aalborg. Herfra kan den lynhurtigt nå frem til selv udkanten af byen.

- Vi ligger på omkring fem til seks minutter for at nå frem til ydreområderne, siger Jan Lindberg.

I Aalborg bliver der snart indsat en drone, som skal flyve ud med denne hjertestarter, når der kommer en melding om hjertestop. Foto: René Schütze

Første af sin slags

Dronen er den første af sin slags i Danmark.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Region Nordjylland, Region Hovedstadens Akutberedskab, Karolinkska Instituttet i Stockholm og det svenske firma Everdrone.

Forsker og professor ved Region Hovedstadens Akutberedskab Frederik Folke ser store perspektiver i forsøget.

- De seneste år er chancen for at overleve et hjertestop øget betydeligt i Danmark. I dag er det cirka 15 procent, der overlever.

- Men der er stadig et stort potentiale, for vi ved, at der er overlevelsesrater på op til 50 procent ved eksempelvis lufthavne, forlystelsesområder og lignende, siger Frederik Folke i pressemeddelelsen.

Dronen bliver overvåget fra kontroltårnet i Aalborg Lufthavn, og Trafikstyrelsen har godkendt forsøget. De første testflyvninger gik i gang onsdag, og det forventes, at dronen vil være i drift fra næste uge.