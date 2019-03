Vild efterspørgsel efter Larsen: - Slår alt jeg har prøvet

Selv om Kim Larsen er død, er interessen for nationalskjalden i allerhøjeste grad i live.

I hvert fald målt på efterspørgslen efter hans seneste album 'Sange fra Første Sal', der udkom klokken 00.01 i nat. Af samme grund besluttede indehaveren af pladebutikken Recordpusher i Odense sig for at holde åbent fra midnat til 01.00 og igen fra klokken 06.00 fredag morgen.

Og det var en god beslutning, lader det til.

- Da jeg kom i aftes klokken 23, stod der kun en lille håndfuld og ventede, og så tænkte jeg: 'nå, det bliver stille og roligt'. Men det skal jeg love for, det ikke blev, forklarer ejeren af Recordpusher, Bo Ellegaard til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Da det blev midnat, og jeg skulle åbne, var der kø langt hen ad gaden. Og jeg har allerede solgt 200 vinyler og 25 cd'er. Det er helt crazy. Til sammenligning sælger jeg normalt 20 eksemplarer på en uge af en udgivelse, hvis det virkelig rykker. Det slår alt, jeg har prøvet i branchen. Selv da David Bowie døde, lyder det.

Ejer af forretningen Bo Ellegaard Pedersen stod bag disken. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Bo Ellegaard var det forskellige typer af kunder, der var blevet oppe sent for at købe Kim Larsens posthume album.

- Jamen det afspejlede fuldstændig Larsens karriere. Der var selvfølgelig fans, men ellers var det 'hr. og fru Danmark', forklarer han.

Pladebutikken RecordPusher ligger få meter fra Kim Larsens gamle lejlighed, hvor alle 12 sange fra det nye album er indspillet. Så for Bo Ellegaard er det heller ikke en hvilken som helst plade, han har langet over disken.

Foto: Ritzau Scanpix

- Vi har faktisk gået og hørt den, mens vi har haft åbent. Jeg synes, den er skide god. Den lyder lidt som den klassiske 'Værsgo', men teksterne er selvfølgelig lidt dybere, nu hvor han ikke er her mere. Og det gør mig glad, at han selv ville have pladen udgivet. Der er ikke tale om 'ligrøveri', hvor nogen forsøger at tjene penge på at udgive noget, der måske skulle være blevet i skuffen.

Albummet blev indspillet over foråret og sommeren 2018, og på albummet figurerer blandt andre sønnen Hjalmer og Jørn Ørn, der var Larsens manager.

Det er især vinyl-udgaven, kunderne efterspørger. Foto: Ritzau Scanpix

Albummet blev også udgivet på streamingtjenesterne Spotify og Tidal samt på Kim Larsens YouTube-kanal.

Du kan læse Treos anmeldelse her.

Kim Larsen døde 30. september 2018. Han sov stille ind efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.