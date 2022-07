Vild flugt: Mand undslipper naturbrand i Spanien

Naturbrande i Spanien har flere steder godt fat, og brandfolk kæmper for at redde så meget som muligt.

For en spansk mand ved navn Martin Arjona kom det lige tæt nok, da han forsøgte at beskytte sin by mod flammerne.

Det skriver Reuters.

Døden nær

Han kørte på en gravko, som nær blev opslugt at flammehavet, og han måtte løbe for sit liv, mens flammerne havde fat i hans tøj.

Han havde gravet en rende på sin mark for at stoppe ilden, der spredte sig mod den nordvestlige by Tabara.

Her lukkede flammerne sig om ham, og han var pludselig fanget midt i branden.

Optagelserne viser ham køre hurtigt, før han tager et sving nær et hegn. Sekunder senere forvinder han og og maskinen ud af syne omgivet af flammer og røg.

Heldigvis viser videoen også, hvordan hans silhuet efter lidt kommer til syne op mod den røde mur af ild. Han løber, snubler og falder - men så fortsætter han med at løbe, mens hans bukser stadig brænder.

Efterfølgende blev Martin Arjona bragt til hospitalet med helikopter. Han havde alvorlige forbrændinger.

Hans ven Juan Lozano siger til Reuters, at 'det kunne have brændt alt, absolut alt. Det gjorde det ikke, fordi der er gode fagfolk og folk, der har nosserne til at beskytte dem.'

Brandmænd kæmpede mandag med flammer over hele Sydeuropa som følge af den hedebølge, der har ramt denne uge.