Vild forvandling: Nedbrændt badehotel genåbner

Mere end to et halvt år efter den tragiske brand slår Svinkløv Badehotel fredag dørene op igen

Dannebrog blafrer i vinden, mens tre blåstribede strandstole venter på, at solen kommer frem og tørrer dem, så gæsterne kan sætte sig og kigge ud over Vesterhavet.

Bag de regnvåde strandstole rejser Svinkløv Badehotel sig fra klitterne, og var det ikke for en duft af nyt træ krydret med maling, ville man have svært ved at se, at hotellet er spritnyt.

Men det er det. For i dag, fredag 10. maj, genåbner det historiske hotel, som brændte ned til grunden en septembernat i 2016.

Sådan så hotellet ud i 1990. I dag er det genopført, så det ligner det gamle til forveksling. Foto: Alex Hutzelsider/Polfoto

Badehotellet i sin oprindelige form blev opført i 1925 af dansk-amerikaneren Carl Brix Kronborg. I 1934 stod det badehotel, som vi kendte indtil branden i 2016, færdigt.

Slut med toilet på gangen

Det havde 36 værelser, og det samme har det nye hotel. Da Ekstra Bladet er på besøg dagen inden genåbningen, bekræfter flere nysgerrige, der også fået lov at smugkigge indenfor, at værelserne ser fuldstændigt ud, som de plejer.

En nat på Svinkløv Badehotel er ikke helt billig, og selv hvis du har råd, må du drømme dig til en tur i sengen her. Der er allerede alt optaget i sæson 2019. Foto: René Schütze

Sådan er det hele vejen igennem bortset fra enkelte få steder, hvor den nye udgave overhaler dens historiske forgænger indenom.

- Det er i det store hele en version 2.0, vi står med i dag. Det er anno 2019 og ikke 1925, smiler den ene halvdel af forpagterparret, Louise Toft-Hansen.

En af de største forvandlinger er, at der er kommet eget bad og toilet på værelserne. Foto: René Schütze

Verdens bedste kok

Den anden halvdel af forpagterparret vandt for nylig det uofficielle VM for kokke, og selvom Kenneth Toft-Hansen bestemt ikke går efter Michelin-stjerner af den grund, har køkkenet også fået en overhaling.

- Det er et smukt køkken på alle måder, det har virkelig været forløsende. Vi har fået nogle andre muligheder, for eksempel en grill, siger han.

Også stuerne, der har hver deres farvetema, ligner sig selv. Foto: René Schütze

Maden bliver som altid serveret i stuerne, hvor folk, der ikke har haft den store tegnedreng fremme for at booke en overnatning, også kan nøjes med kage og kaffe.

Kenneth Toft-Hansen har med den lange, ufrivillige lukning af hotellet haft god tid til at udvikle en ny menu, men den vil stadig være genkendelig, forsikrer han.

- Vores menu skifter jo altid hver eneste dag, men der er selvfølgelig også sket noget. Det er også en version 2.0, siger han med et lille, ydmygt smil.

Der er ingen nøglekort, intet wi-fi, og mobilforbindelsen her i forreste klitrække kunne være bedre. Foto: René Schütze

Lang ventetid

Efter branden 26. september 2016 arbejdede bestyrelsen og forpagter-parret Kenneth og Louise Toft-Hansen med en forventet genåbning af Svinkløv Badehotel mellem påske og pinse 2018.

Det viste sig dog ret hurtigt ikke at være muligt at overholde denne tidsplan.

Genopbygningen tog længere tid end forventet. Her ses hotellet i april 2018. Foto: René Schütze

Branden på badehotellet blev antændt på grund af en elektricitetsfejl i en tørretumbler. 70 gæster befandt sig på hotellet den nat.

Svinkløv Badehotel i flammer. Video: Rene Schütze

Da solen stod op næste dag, stod det klart for alle, at den historiske bygning var brændt ned til grunden, og selvom alle gæster blev evakueret uden nogen personskade, var sorgen stor.

Det udbrændte hotel i dagslys. Video: René Schütze

Derfor er det også et værtspar i højt humør, der nu igen tager imod gæster.

- Det her har vi set frem til rigtigt, rigtigt længe, og vi har heldigvis ikke givet op undervejs, siger Louise Toft-Hansen og bryder ud i et grin.