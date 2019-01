VILD forvirring: Dansk familie begraver den forkerte kat

Det var med blandede følelser, at Birthe og Lars så, at deres 'døde' kat pludselig genopstod

I Haderslev har der været gang i noget nær en guddommelig fortælling.

For ligesom Jesus i Biblen genopstod efter tre dage, oplevede ægteparret Birthe og Lars Østerbye, at deres elskede kat Mr. Mis kom tilbage til dem fra døden, det skriver Jydske Vestkysten.

Det vakte ellers stor sorg for familien, da de i første omgang opdagede, at katten var død.

- Det var et chok, han betød noget ganske særligt for os, fortæller Birthe Østerbye på 66 år, til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at katten havde stået ved køkkenvinduet lørdag og tigget mad, men var efterfølgende forsvundet.

- Pludselig var han bare væk, siger hun.

Der var ingen tvivl, da Birthe så liget af katten på vejen. Det MÅTTE være Mr. Mis, fordi den lignede på en prik. Foto: Privat

Den værste nyhed

Om mandagen kom så den værste nyhed til familien. En rød kat var blevet fundet, og den var desværre blevet kørt ned.

- Jeg ville egentlig helst ikke se det, så jeg fortrængte det lidt hele dagen. Men til sidst tog jeg mig sammen, fortæller hun og fortsætter:

- Der lå han og lignede på en prik min kat. Han havde både de hvide sokker og aftegningen på halsen, men han var meget ilde tilredt. Tarmene lå ud over det hele, det var ubehageligt, men jeg tog mig sammen og fik ham i en pose, fortæller Birthe Østerbye.

Hun besluttede sammen med sin mand, at de skulle begrave deres elskede kat i haven.

- Vi stod der, og tårerne plaskede. Vores anden kat Mille var også ked af det, det kunne vi mærke, fordi hun manglede ham, fortæller hun.

Ægteparret havde meget svært ved at sige farvel til deres kat, der betød rigtig meget for dem. Foto: Privat

Genopstået fra de døde

Men sorgen varede ikke længe.

Dagen efter, da familien spiste morgenmad, så Lars pludselig, at Mr. Mis var tilbage.

- Min mand kigger ud ad vinduet, og så siger han: 'der sidder Mr. Mis', jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde, men jeg vidste med det samme, at det var ham. Han sad på præcis samme måde.

Familien fik Mr. Mis ind og gav ham mad, mens de priser sig lykkelige for, at katten er vendt tilbage fra de døde.

- Men så får jeg jo en skrækkelig tanke: 'Hvis kat er det så, at vi har begravet?', fortæller Birthe.

Håber på svar

Hun håber nu, at de kan finde ud af, hvem den anden røde kat tilhører, så der ikke er en familie, der går og bekymrer sig.

Mr. Mis virker ifølge Birthe rimelig upåvirket af hele situationen og har sovet hele dagen på høloftet. Dog slipper han ikke helt for konsekvenserne af sin forsvinden.

- Nu har vi besluttet, at han skal kastreres. Det kan man så sige, bliver hans straf, siger hun med et grin.

Det vigtigste for hende er dog, at hele familien igen er samlet. Det inkluderer de to katte og tre hunde, som familien lever sammen med på landstedet i Haderslev.