Vild forvirring: Hvem er mor og hvem er datter?

Det sker jævnligt, at folk helt taber kæben, når de finder ud af, at Joleen Diaz og Meilani Parks fra det nordlige Californien ikke er søstre.

For i virkeligheden er der 23 år mellem de to kvinder, som er mor og datter.

I et interview med Jam Press, som blandt andre Daily Mail har citeret, fortæller den 43-årige mor og folkeskolelærer, Joleen Diaz, at en stor del af grunden til, at hun i manges øjne ser lige så ung ud som sin 19-årige datter, er, at hun går meget op i at pleje sin hud.

Joleen Diaz (til venstre) og Meilani Parks laver mange ting sammen - som at shoppe, rejse og træne. Foto: Jam Press

Meilaini Parks har ifølge sin mor ikke noget imod, at folk tror de er søskende. Foto: Jam Press

- Jeg vasker mit ansigt hver dag om morgenen og før, jeg går i seng. Jeg begyndte at pleje min hud i en ung alder, omkring 12-13-års alderen, fortæller Joleen Diaz, der har givet den gode vane videre til sin datter. Hun var også omkring 12 år, da hun begyndte at gå op i hudpleje.

Men det er ikke kun hudprodukter, der gør, at den 43-årige mor ofte bliver skudt til at være meget yngre, end hun er. Det skyldes også flere andre sunde vaner.

- Jeg har altid levet et sundt, aktivt liv. Jeg drikker sjældent alkohol, jeg får masser af søvn, og jeg spiser en balanceret, sund diæt, siger Joleen Diaz til Jam Press.

Hellere en kop te end en bytur

Hun og Meilani Parks har altid været meget tætte, og det er ofte når de rejser, shopper eller træner sammen, at de oplever folk, der har svært ved at forstå, at de to kvinder ikke er jævnaldrende.

- Vi er meget tætte. Vi gør mange ting sammen, siger Joleen Diaz, der ikke tror, Meilani Parks har noget imod forvirringen omkring deres alder.

- Da hun voksede op, hørte hun ofte folk sige til mig, at de troede, min mor var min søster. Jeg var ret ung, da jeg fik hende, så det er ikke helt umuligt, at vi kunne være søstre, mener den 43-årige enlige mor.

43-årige Joleen Diaz synes, hun har festet tilstrækkeligt i sit liv. Nu nyder hun hellere en tur med hunden, en kop te og en god film. Foto: Jam Press

Joleen Diaz går meget op i at pleje sin hud og har gjort det siden hun var 12. Den gode vane har hun givet videre til sin datter. Foto: Jam Press

Når det kommer til at lave ting sammen med sin datter, sætter hun dog grænsen ved fester og byture.

- Jeg har haft min andel af den slags, og nu vil jeg hellere blive hjemme, drikke en god kop te eller se en god film, siger Joleen Diaz.

Den ungdommeligt udseende mor lægger ofte billede af sig selv og sin datter på Instagram, hvor hun har over 58.000 følgere.

Under billederne vælter det med kommentarer fra Instagram-brugere, som er i chok over, at de to er mor og datter:

'Du ser endnu yngre ud end din datter', lyder det fra én, mens en anden skriver:

'Hvem af dem er moren, jeg forstår det ikke?'

En tredje skriver: 'Jeg troede lige, at I var tvillinger'.

Mor og datter. Foto: Jam Press

De to har altid været uadskilligelige. Foto: Jam Press