Vild gadefest: Sådan påvirker Distortion trafikken

Den både elskede og hadede gadefest Distortion skydes i gang i dag.

Det betyder, at der i løbet af de næste par dage bliver fyldt med festglade og fulde mennesker i Københavns gader.

Men det kommer også til at have konsekvenser for trafikken i hovedstaden, der bliver påvirket af lukkede veje.

Årets Distortion løber hen over flere dage, hvor gadefesten blandt andet lægger vejen forbi Vesterbro og Refshaleøen. Gadefesten starter 31. maj og slutter 4. juni.

Distortion tiltrækker hvert år flere tusinde gæster. Foto: Emil Agerskov

Spærrede veje

31. maj foregår festen ved området omkring Langebro, hvilket betyder, at Langebrogade og ved Langebro vil være spærret for trafik.

Det drejer sig om tidsrummet fra 9 til 22, hvor oprydningen vil foregå. Herefter vil området åbnes gradvist indtil 7.

1. juni indtager gadefesten Vesterbro, hvor hele bydelen vil være påvirket.

Annonce:

Det betyder, at Sønder Boulevard, Istedgade og Enghave Plads vil være lukket for trafik.

Eksklusivt: Se de vildeste Distortion-fotos!

Kødbyen vil være åben for erhvervskørsel, men bilister opfordres til at finde alternativer i tidsrummet 9-22. Området åbnes i løbet af natten.

Hen over de to dage vil der også være fest på Rådhuspladsen, men her er der tale om et mindre lukket arrangement. Trafikken påvirkes udelukkende ved Vester Voldgade fra Lavendelstræde og hen til Strøget.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kort over afspærringen på Vesterbro. Foto: Distortion

2. og 3. juni flytter festen ud på Refshaleøen.

Her vil Refshalevej være spærret for trafik fra krydset ved Margretheholmsvej i tidsrummet 17-24.

2023 er desuden året, hvor Distortion kan fejre sit 25-års jubilæum.