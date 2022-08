Vild gris hærger kolonihave: Skal fanges med wienerbrød

For 59-årige Yvonne Kubel er sommer-idyl i kolonihaven blevet erstattet med store huller i græsplænen, ødelagte løg og kartofler og en ubuden, krølhalet gæst.

I over en uge har en vild gris på omkring 25 kilo nemlig hærget hendes kolonihave ved Sommerbyen Ejby i Glostrup. Og selv om den er sød, er det også frustrerende hver dag at vågne op til endnu et hul i græsset eller bedet i den ellers velholdte have.

- Det er altså ikke sjovt. Det er hver dag, det bliver muffet op. Før havde jeg sgu en pæn græsplæne, det har jeg ikke længere. Det er jeg ikke glad for. Jeg var rasende, og før jeg så, hvor sød den var, havde jeg da også tænkt, at vi skulle arrangere grill, siger Yvonne Kubel til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den før så fine kolonihave har gentagne gange været offer for et krølhalet overfald. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Annonce:

Smadret urtehave

Ingen ved endnu, hvor grisen kommer fra, men den holder til i et grønt område nær en gammel planteskole, og så har den sin daglige morgenrutine i Yvonnes have, hvor den graver store huller i græsplænen, smadrer hendes urtehave og hiver kartofler og løg op - endda uden at spise dem. Og det er åbenbart kun Yvonnes have, der dur.

- Det er min have, den tager. Der er ikke nogle andre haver herude, som den gider at gå i. Jeg kan ikke forstå det. Jeg tror, det er fordi, der er skygge under træerne, hvor det er dejligt fugtigt. Den graver nok efter orme og larver, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Løg, kartofler og urtehave-kasse måtte lade livet, da grisen kom forbi. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Kastet rundt i manegen

Yvonne Kubel opdagede grisens ravage første gang sidste søndag. Men det skulle tage en uge, før der var nogen, der tog affære. I mellemtiden blev hun kastet rundt mellem diverse styrelser og organisationer, før politiet til sidst fik sat en fælde op med hjælp fra Dyreværnet.

- Det var meget irriterende. De sendte mig fra den ene til den anden. Først ringede jeg til Dyrenes Beskyttelse og til Dyreværnet. De kunne ikke gøre noget ved det. Så siger de, at jeg skal ringe til Fødevarestyrelsen. Men uha, nej, der skulle ringes til politiet.

Annonce:

Herefter gik det til gengæld stærkt.

- Der gik ikke andet end en time, før Dyreværnet kom med et kæmpe bur, der er beregnet til store katte, og så har de lagt frisk wienerbrød derind, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

59-årige Yvonne Kubel håber, at Dyreværnets fælde kan sætte en stopper for grisens ravage i kolonihaven. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Fred, ro og wienerbrød

Mandag var Dyreværnet forbi for at fylde nyt lokkemad i fælden. Og her lød det fra den udsendte medarbejder, der ikke ønsker sit navn nævnt, at de søde dufte fra wienerbrødet skulle være særligt godt til at tiltrække grise.

Og mens Yvonne venter på, at grisen går i fælden, har Dyreværnet en klar opfordring til folk, der skulle støde på grisen i området: Lad den være!

Annonce:

- Det er vigtigt, at der ikke kommer en hel masse og belejrer området. For så risikerer vi, at den lige pludselig løber ud på en af de store veje. Dels kan det være farligt for grisen, men det kan også være farligt for de biler, der kommer kørende derude, siger medarbejderen fra Dyreværnet til Ekstra Bladet.

- Den skal bare have fred og ro, og så lige pludselig, så har vi den. Det kan tage nogle dage eller uger, lyder det fra Dyreværnet.

Hvis grisen ender med at gå i fælden, forsikrer Dyreværnet om, at grisen ikke skal aflives, men skal flyttes til et passende sted.

Artiklen fortsætter under billedet...

Grisefælden er fyldt med lækkert, lokkende wienerbrød. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekspert: Risiko for smitte

En løs gris kan ikke kun skabe problemer for trafikken. Løse grise kan også bære sygdomme, der kan smitte svin i landbruget.

Det siger Mette Herskin, der er seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

- Hvis den løse gris bærer en svinesygdom, er der en risiko for, at den kan smitte produktionsdyr. Selvom den ikke er observeret i en svinetæt del af landet, så vil løse grise altid indebære en risiko, siger Mette Herskin.

Derfor er det ifølge Mette Herskin vigtigt, at grisen bliver fanget.

Annonce:

- Den må ikke være der. Både for hendes haves skyld, men også på grund af frygt for smitte, siger seniorforskeren.