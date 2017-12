Vild jagt i Paris' gader: 'Julemanden' anholder flugtbilist

Midt i et lyskryds kørte en bilist en fodgænger ned. En årvågen motorcyklist klædt ud som julemanden med et GoPro i panden tog affære. Se filmen i afspilleren

Udstyret med et GoPro i panden og forklædt som julemanden, ville Youtube-brugeren Chris-RS skabe julestemning i de parisiske gader.

Det fik dog en brat ende, da en bilist bragede en fodgænger ned.

Istedet for at stige ud af sin bil og tilse den påkørte, valgte den kvindelige bilist at fortsætte som intet var hændt. Det reagerede 'julemanden' prompte på. Han kørte efter bilen og fik den stoppet.

Bilisten havde åbenbart besluttet sig for, at hun ikke ville stå til ansvar for sine handlinger og fortsatte derfor i samme øjeblik, som 'julemanden' var steget af sin motorcykel.

Det satte gang i en jagt, som du kan se i toppen af artiklen.