Vild jubel: Millionby lyses op igen

New Yorkerne er som bekendt stolte af deres by, og derfor har det formentlig heller ikke behaget dem at se se deres by henlagt i mørke i flere timer hen over natten til søndag dansk tid, da et større strømnedbrud ramte millionbyen.

At elevatorer samtidig sad fast, butikkerne lå henlagt i mørke og flere af byens metrostationer var sat ud af drift, har selvfølgelig heller ikke hjulpet på humøret. Ligesom tusinder af koncertgæster måtte gå skuffet fra en koncert med r'n'b-divaen Jennifer Lopez, da strømmen pludselig gik midtvejs:

Søndag vendte strømmen så tilbage og genoplyste flere end 45.000 husstande og butikker, der havde været berørt i bl.a. områderne Upper West Side og Midtown.

Fra helikopter-perspektiv udgjorde de berørte område et 'sort hul' midt i den ellers så oplyste by. Foto: Scott Heins/AFP/Ritzau Scanpix.

Strømafbrydelsen skyldtes en brand i en transformator, som ifølge brandvæsenet opstod på West 64th Street og West End Avenue. Undervejs modtog de flere anmeldelser fra folk, der sad fast i elevatorer og havde brug for hjælp.

Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, har dog oplyst, at ingen er kommet til skade i forbindelse med strømafbrydelsen.

- Mens der heldigvis ikke er nogen, der er kommet til skade som følge af denne hændelse, så er det helt uacceptabelt, at det overhovedet kunne ske, skriver han ifølge mediet NBC

Størstedelen af teatrene på Broadway lukkede som følge af hændelsen, oplyser politiet i New York. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Ritzau Scanpix.

Lørdagens strømafbrydelse kom netop på årsdagen for en omfattende strømafbrydelse i 1977, hvor størstedelen af New York var uden strøm.

Selv lyset fra folks mobiltelefoner kunne ses på lang afstand i de mørklagte gader. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Ritzau Scanpix.

Mange mennesker måtte tage plads på fortorvet, efter de var blevet evakueret fra de høje bygninger. Foto: Thomas Urbain/AFP/Ritzau Scanpix

Og så kunne tiden j fordrives med en pizza - kold eller ej, vides ikke. Timothy A. Clary/AFP/Ritzau Scanpix