Vild koran-sms: Danskere får hævn-besked

Koran-afbrændingerne har i den grad sat gang i debatten, efter Lars Løkke Rasmussen søndag meddelte, at regeringen arbejder på at forbyde koran-afbrændinger foran ambassader.

Danmark er blevet heftigt kritiseret af muslimske lande for koran-afbrændingerne, men nu bliver helt almindelige danskere også ramt af ubehagelige beskeder.

Der er nemlig sms'er i omløb, hvor det fremgår, at der vil blive taget hævn over dem, der brænder koraner af.

Regeringerne i Danmark og Sverige har meldt ud, at man juridisk vil forhindre koranafbrændinger foran ambassader, som det er sket flere gange de seneste uger i København og Stockholm. Det sker efter voldsomme reaktioner i en række mellemøstlige lande, hvor afbrændingerne har sat sindene i kog. Samtidig deler regeringens indgreb vandene.

'Der vil komme en dag, hvor disse mennesker vil fortryde det inderligt', står der blandt andet i den sms, danske Mike Iversen har modtaget.

Han er på ferie med sin familie i Alanya i Tyrkiet og vågnede op til beskeden.

- Det er ikke en rar besked at vågne til. Det ser skræmmende ud, siger han.

Ekstra Bladet har fået en lang række henvendelser fra borgere, der har modtaget sms'en.

Ikke kun Danmark

Det er ikke kun danskere, der har modtaget den ubehagelige sms.

Det norske medie VG skriver, at flere nordmænd har modtaget den samme sms, hvor unge muslimer 'opfordres til at tage hævn på dem, der sætter ild til koranen'.

Svenske Aftonbladet skriver ligeledes om svenske statsborgere, der har modtaget sms'en, og over for mediet bekræfter Säpo - Sveriges svar på PET - at man er bekendt med sms'erne, der er i omløb.

Ekstra Bladet ved ikke, hvem der reelt er afsender på sms'erne. PET oplyser, at de endnu ikke kan kommentere på sms'erne.

Ekstra Bladet har også rettet henvendelse til både Udenrigsministeriet, den danske ambassade i Ankara samt Telia for at høre, om de er bekendt med sms'erne, som danskere har modtaget.

De er ved at undersøge sagen.

Over for TV 2 har Københavns Politi bekræftet, at man undersøger en række anmeldelser om hævn-sms'en.