Vild Lego-rekord: Her mindes kræftdød dreng med verdens højeste klods-tårn

Verdens højeste Lego-tårn er onsdag blevet færdiggjort i den israelske hovedstad Tel Aviv.

Det skriver flere lokale og internationale medier. Herunder Sky News.

Tårnet, der er bygget af 500.000 klodser, og som har taget næsten 14 dage at bygge, er opført af lokale for at ære og mindes en otte-årig kræftramt dreng, som er afgået ved døden.

Det er 36 meter højt, og dermed burde det være nok til at slå den hidtidige rekord for et Legotårn, som var 35,05 meter, og som blev sat for to år siden.

Det multifarvede tårn har fået navnet 'Omar Tower' efter Omer Sayag, som døde af kræft i 2014. Det blev gjort færdig med hjælp fra kraner i Tel Avivs Rabin Square, skriver Sky News.

Også stålwirer er blevet brugt til at stabilisere tårnet og for at forhindre, at det ikke vælter i vinden.

Der er brugt 500.000 Legoklodser til at opføre tårnet. Foto: AP

Endnu mangler repræsentanter fra Guiness World Records imidlertid at godkende rekordforsøget, skriver Sky News videre.

Flere tusinde har været med til at bygge tårnet, skriver lokale medier. Det var i begyndelsen frivillige fra den lille drengs skole, som kom på ideen.

Tel Avivs borgmester har også bemærket rekordforsøget, og han fortæller, at det er 'en betydelig indsats af en lang række borgere fra Tel Avivs 26 distrikter, jøder og arabere, rige og fattige, ortodokse og sekulære', som har ført til det resultat, der kan ses i dag.

Legoklodserne er betalt med fondsmidler og med donationer fra både private og erhversdrivende.