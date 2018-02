Vild Michelin-jubel på dansk restaurant

Da først det stod klart, at Kokkeriet i Nyboderkvarteret i København mandag aften fik tildelt en Michelinstjerne, blev der delt high fives ud blandt de ansatte i køkkenet.

Men de har også været ekstra spændte på restauranten, som har gjort klassiske danske retter til sit speciale.

Et skift af en køkkenchef i begyndelsen af 2017 har nemlig gjort, at forhåbningerne ikke var de største, fortæller restauratør Sammy Shafi, 39.

- Vi har jo prøvet før at skifte køkkenchef. Dengang tog det flere år at få vundet stjernen tilbage, siger han til Ekstra Bladet.

Netop Michelinstjernen er forskellen på succes og fiasko, fortæller Sammy Shafi.

For har man først fået en stjerne, er der ingen vej tilbage.

- Man kan sagtens drive en god restaurant med glade gæster og et okay koncept uden at have en Michelinstjerne. Men når du har fået en stjerne, så ændres det fra den ene dag til den anden. Så bygges hele konceptet op om den kendsgerning. Det gælder antallet af gæster i restauranten, antallet af ansatte og også prisen på menuen, forklarer restauratøren.

- I dag kigger folk efter MIchelinstjerner, når de leder efter et godt sted at spise. Tidligere gik man efter kokkehuer i madanmeldelser, fortsætter Sammy Shafi.

Skiftede køkkenchefen ud

Det er 11. gang, at Kokkeriet har fået en Michelinstjerne siden 2006. Det er aldrig lykkedes at få to stjerner, selv om det har været målsætningen hele tiden. Det er også årsag til, at Sammy Shafi og den tidligere køkkenchef valgte at stoppe samarbejdet sidste år.

- Vi nåede til en erkendelse af, at vi havde nået det, vi kunne nå sammen. Når det nu er Morten, der er blevet køkkenchef, skyldes det, at vi håber at det med tiden kan gøre, at vi får endnu en stjerne. Men jeg havde faktisk forventet, at vi havde mistet vores stjerne i år.

De ansatte på Kokkeriet fejrede Michelinstjernen med en flaske champagne og i begyndelsen af marts har chefen inviteret dem med på Nomas søsterrestaurant Barr, hvor der vil være frit valg på menukortet. Foto: Mogens Flindt

Blandt de ansatte i køkkenet, som mandag aften fløj rundt og gav high fives, er den 27-årige kok Christina Røjkjær. Hun begyndte i jobbet i sommeren 2017, og det er første gang, at hun selv har været med til at kæmpe sig til en stjerne i de syv år, hun har arbejdet som kok.

- Det giver anerkendelse og respekt. Jeg kender en, som arbejdede på en Michelinrestaurant. Den kendsgerning alene gjorde, at han blev tilbudt 45.000 kroner om måneden i et job som køkkenchef et andet sted, siger Christina Røjkjær.

Hun fortæller, at hun arbejder fire-fem timer hver dag helt gratis ud over sin almindelige arbejdstid i køkkenet.

- Og det gør jeg helt frivilligt. Det er nok noget med, at man ved, at der kommer folk fra andre lande, som er rejst hertil alene af den grund, at de skal spise hos os. Så vil man gerne være ekstra omhyggelig, siger Christina Røjkjær til Ekstra Bladet.

Her er de 26 Michelinrestauranter

I alt 26 danske restauranter blev mandag hyldet under Michelinguidens arrangement på Københavns Rådhus. 15 restauranter i København og 11 restauranter i provinsen fik stjerner.

Geranium fik tre stjerner. AOC, Kadeau og Henne Kirkeby Kro fik to. Og så var der en stjerne til følgende danske restauranter uden for København:

Frederikshøj, Gastromé, Substans, Domestic - alle Aarhus - Frederiksminde - Præstø, Slotskøkkenet Dragsholm - Hørve, Kadeau - Aakirkeby, Ti Trin Ned - Fredericia, MeMu - Vejle og KOKS - Thorshavn.

Disse 12 restauranter i København fik hver en Michelinstjerne:

108, CLOU, Era Ora, Formel B, Kiin Kiin, Kokkeriet, Kong Hans Kælder, Marchal, Relæ, Søllerød Kro, STUDIO, Jordnær.