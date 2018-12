Vild mission: Vil krydse Atlanterhavet i 'tønde' uden motor

Kan man krydse Atlanterhavet uden hjælp fra hverken motor eller sejl?

Det mener den 71-årige franskmand Jean-Jacques Savin, man kan.

Derfor har han bygget en stor, orange ubåds-lignende 'tønde', som han onsdag begav sig af sted i fra Kanarieøerne med retning mod Caribien.

Han mener selv, at han kan klare turen på omkring 4500 kilometer alene ved hjælp af havstrømmene.

Ifølge BBC håber Savin selv, at turen kan tilbagelægges på omkring tre måneder.

De tre måneder skal han så tilbringe alene i den lille kapsel, som indeholder en briks, et køkken og et lagerrum. Briksen er udstyret med seleudstyr, der skal forhindre ham i at blive kastet rundt i uvejr. I bunden af fartøjet er der et koøje, som han kan kigge ud på forbipasserende fisk igennem.

Jean-Jacques Savin står oven på det usædvanlige fartøj, få dage før afrejsen. Foto: Jean-Jacques Savin via AP

Med sig har han blandt andet foie gras og hvidvin til nytårsaften samt en flaske rødvin til at fejre sin fødselsdag 14. januar.

Vejret er storartet

Franskmanden lægger løbende opdateringer ud på Facebook fra turen, og foreløbig tyder det på, at turen går som planlagt.

- Vejret er storartet. Jeg ligger på en dybde af omkring én meter, og jeg bevæger mig med to-tre kilometer i timen. Jeg har favorable vind-udsigter frem til søndag, siger han i et telefoninterview med nyhedsbureauet AFP.

Jean-Jacques Savin har lovet, at han løbende vil komme med opdateringer inde fra 'tønden', som han har gjort her. Foto: Jean-Jacques Savin

Jean-Jacques Savin er tidligere militær faldskærmsudspringer, og han har desuden arbejdet som parkbetjent og pilot.

Projektet har kostet omkring 450.000 kroner, og pengene er primært blevet skaffet ved hjælp af crowdfunding.

Håber på fransk ø

'Tønden' er tre meter lang og 2,10 meter bred. Den er bygget til at modstå bølger og potentielle angreb fra spækhuggere, mens den har solcellepaneler, der genererer strøm til kommunikations- og GPS-udstyr.

Undervejs på turen vil Savin lave markører, der kan hjælpe oceanografer med at studere Atlanterhavets havstrømninger.

Og turen satser han altså på vil ende på en ø i Caribien. Hvilken er dog uvist.

- Måske Barbados, selvom jeg virkelig ville ønske, at det blev en fransk ø som Martinique eller Guadaloupe. Det ville gøre det nemmere i forhold til papirarbejdet og at få tønden tilbage, griner han ifølge BBC.