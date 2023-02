Vild nedtur: Taber milliarder på kryptosats

2022 var et rædselsår for mange investorer.

Det var således ikke småting, man som investor skulle lægge formue til på de internationale aktiemarkeder. Det kan den danske rigmand Lars Seier Christensen formentlig skrive under på.

Ifølge Børsen tabte hans kryptosats Concordium nemlig en svimlende sum i værdi det seneste år.

Som en spøgelsesby

Den kendte rigmand smed for et års tid siden penge i blockchain-satset Concordium, som i februar 2022 lancerede kryptomønten CCD.

Det gik dog lynhurtigt den gale vej for den digitale møntfod. Det skyldes især, at investorer stort set ikke handler med den, vurderer Jan Damsgaard, professor i blockchain-teknologi på CBS, over for Børsen:

- De har undervurderet at få tiltrukket aktivitet og gjort blockchainen levedygtig. Lige nu står blockchainen som en tom spøgelsesby, hvor der ikke på noget tidspunkt har været indbyggere.

Nu viser Børsens opgørelse, at den 60-årige finansmands kryptosats har tabt i alt 5,6 milliarder kroner i 2022. Det er uvist, hvor mange penge Seier Christensen selv har tabt på Concordium i perioden.

Det har været en hård investering for rigmanden Lars Seier at kaste sig ud i krypto-verdenen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skidt fra start

Lars Seier Christensens blockchain-eventyr lignede mildest talt ikke en succes fra begyndelsen.

Lynhurtigt forsvandt mere end 26 milliarder således, da kursen efter blot en måneds levetud styrtdykkede på kryptobørsen.

