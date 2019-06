Vild opdagelse: 40.000 år gammelt ulvehoved fundet

Efter 40.000 år pakket ind i permafrost er hovedet fra en forhistorisk ulv blevet fundet i Sibirien. Det skriver CNN.

Lokale fandt det ved bredden af Tirekhtyakh-floden i Sakha-republikken, mens de ledte efter mammut-elfenben. Derefter blev det indleveret til afdelingen for mammut-studier ved det videnskabelige akademi i Sakha.

- Det er første gang, hovedet fra en forhistorisk ulv, hvis bløde væv er bevaret efter 40.000 år, er blevet fundet, fortæller Albert Protopopov, der leder afdelingen for mammut-studier.

Forskere er nu i gang med at bygge en digital model af ulvens kranium og hjerne til nærmere studier, mens et andet hold i Stockholm er ved at analysere ulvens dna.

Ulven er dog ikke det eneste fund gjort i regionen. Et forhistorisk eksemplar af en unge fra den nu uddøde huleløve er nemlig også ved at blive undersøgt, ligesom man tidligere i år fandt både urin og blod i flydende form inde i et 42.000 år gammelt føl, der også var blevet bevaret i permafrosten.

Ifølge Albert Protopopov vil der blive gjort endnu flere fund i regionen, efterhånden som planeten bliver varmere.

- Antallet af opdagelser stiger, efterhånden som permafrosten smelter, lyder det.