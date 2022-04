Vild opdagelse efter 100 år: Berømt turistattraktion udsat for navne-kiks

I Peru har en af verdens mest besøgte turistattraktioner haft sit navn i over 100 år, men nu viser det sig, at den er blevet navngivet helt fejlagtigt

Hvis du er kommet hjem fra en rejse til Peru med feriebilleder fra Machu Picchu, der viser skønne naturomgivelser og detaljeret arkitektur, har du sikkert - uden at vide det - sagt det helt forkerte bynavn.

For nu viser det sig, at den amerikanske opdagelsesrejsende, Hiram Bingham, fik bynavnet galt i halsen, da han fandt frem til stedet i 1911. Det viser et nyt studie, skriver CNN.

Inkaerne, der grundlagde byen omkring 1420, kaldte nemlig stedet for 'Huayna Picchu', som betyder noget i retningen af 'ny eller ung bjerghøj', hvor Machu Picchu betyder 'gammel bjerghøj'.

Men da byen lå øde og forladt, kan det tænkes, at amerikanske Bingham, måtte tage sig til takke med den information, som han fik fra sin guide - en landmand fra nærområdet.

Ved et nærmere kig på notaterne fra den opdagelsesrejsende og ved at sammenholde gamle kort og atlasser, har forskere nu fundet frem til, at inkabyen ifølge den oprindelige befolkning hed 'ny' i stedet for 'gammel'.

- Dette fund udfordrer den populære fortælling om, at Hiram Bingham opdagede Machu Picchu, lyder det fra Emily Dean, der er professor i antropologi ved Southern Utah University.

Alligevel mener hun ikke, at byen behøver at foretage et navneskift.

For med 100 år, der er kommet og gået, er den berømte turistattraktion allerede kendt som Machu Picchu over hele verden, lyder argumentet.