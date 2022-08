Vild overpris: - Det er problematisk

15.000 kroner.

Så meget er en ny Mustang Gravel Tourney racercykel med 14 gear i farven mintgrøn værd ifølge auktionshuset Lauritz.com.

Enten er den vurdering helt i skoven, eller også er man blot utrolig gavmild hos supermarkedsgiganten Coop. Her kan man nemlig købe cyklen til 6499 kroner - eller 3999 kroner, hvis man er medlemskunde - ligeledes fra ny.



Auktionshuset har vurderet denne Mustang cykels værdi til 15.000 kroner. Den koster mindre end det halve hos Coop. Screendump: Lauritz.com

Markant overvurdering

Hos det danske auktionshus lyder det ellers på hjemmesiden, at deres eksperter vurderer varer ud fra blandt andet 'erfaring med salg af samme type vare, aktuelle markedstendenser samt sælgers forventninger til hammersslag'.

Ekstra Bladet har dog ikke været i stand til at finde cyklen til en pris, der svarer til noget nær vurderingsprisen fra Lauritz.com andetssteds.

Derfor undrer man sig også gevaldigt over vurderingen hos Forbrugerrådet Tænk.

- Det er efter min opfattelse problematisk og ligner en ret markant overvurdering. Det er lidt overraskende, hvordan man overhovedet kan nå til den vurdering, når en simpel google-søgning viser en markant lavere markedspris på tilsyneladende samme produkt, lyder det fra seniorjurist Jakob Steenstrup.

Han uddyber over for Ekstra Bladet:

- Man kan jo som udgangspunkt vurdere, som man vil, men når den er så markant højere, kan det i princippet være vildledende. Som forbruger viser det jo, at man må tage disse vurderinger med et gran salt og selv undersøge markedet.

Farligt at lade sig rive med

Faren ved den høje vurdering er her, at forbrugeren kan lokkes til at tro, at han eller hun har gjort en god handel, selvom det ikke er tilfældet, fastslår Jakob Steenstrup:

- Man kan nemt komme til at lade sig rive med ved at slå til på et produkt, hvor man tror, at man har sparret en masse. Det er derfor, at vi også til Black Friday altid opfordrer folk til at undersøge markedet, for ellers er faren jo, at man tror, at man har fået en vare til 50 procent af vurderingsprisen, eller den såkaldte normalpris, men i virkeligheden har man betalt overpris.

Det er ikke første gang, at Lauritz.com bliver opdaget i at overvurdere de varer, som bliver sat til salg hos auktionshuset. En gennemgang af tusindvis af varer har tidligere vist, at Lauritz.com har overvurderet produkter for millioner.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lauritz.com.