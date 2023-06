Vild Prime-ekstase

Fredag gik det løs, da den hyper-populære læskedrik Prime for alvor meldte sin ankomst i Danmark

Så skete det!

Fænomenet Prime fik fredag dansk jord under fødderne, da Føtex til et stormløb kunne åbne op med de farverige flasker på hylderne.

Et hysteri af dimensioner omgiver sportsdrikken, som er kommet til verden i et samarbejde mellem internet-kendisserne Logan Paul og KSI.

For mange kan hypen, som de unge kalder det, være svær at forstå, men det går såmænd nok, når man kan sælge pallevis af læskedrikke på ingen tid.

Fredag slog Ekstra Bladet et smut forbi Føtex Food på Kristen Bernikows Gade i København, hvor klynger af børn med længselsfuldt tunnelsyn moste sig gennem butikken.

Villads Alsø (th.) og William Terpmüller (tv.) havde kun én vare på indkøbslisten. Foto: Tariq Mikkel Khan

Opreklameret

- Jeg kan slet ikke beskrive, hvor godt det smager, udbryder 11-årige William Terpmüller, som netop har fået fingrene i alle fire smagsvarianter.

- Det er så kendt på TikTok. Alle snakker om det, så man vil jo gerne prøve det, siger vennen Villads Alsø på 12 år.

Ikke siden den kollektive massepsykose over Kählers jubilæumsvase har en vare fået så meget opmærksomhed. Det skulle da lige være Tinka-nissehuen.

Ikke desto mindre er det ikke alle, der er blevet ramt af Prime-feberen.

- Helt ærligt, jeg synes, det er opreklameret.

Nikolaj Fjeldsted er ikke ligefrem begejstret for fænomenet Prime. Alligevel skulle han da smage den. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Men det kan da godt være, at jeg alligevel lige skal prøve en, fortæller 27-årige Nikolaj Fjeldsted.

En anden kunde, 33-årige Andreas Jørgensen, er blevet inspireret af sine kolleger.

- Og så har man har hørt meget på nettet om, at det skulle være the new shit. Så jeg måtte også være med på hypen, siger han.

- Det er the shit

Tidligere på året måtte Prime-drikken, som blev solgte til svimlende beløb i diverse kiosker, fjernes fra det danske marked.

Nu er den imidlertid tilbage i en lovlig udgave uden koffein og uden ekstra vitamin. Til stor glæde for Frederik Krohn, distriktchef i Føtex.

- Det har krævet et ret stort logistisk forarbejde. Vi har brugt meget tid på det.

- Nu er det her, og der er kæmpe efterspørgsel, så det er fedt, siger han.

Prime-feberen raser, og det glæder Frederik Krohn, distrikschef i Føtex. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Kan du forstå hypen omkring de her læskedrikke?

- Det er lidt svært at forstå for en 40-årig som mig, der ikke er så meget på Youtube, erkender Frederik Krohn.

- Men de unge mennesker mener jo, at det her er the shit, fortsætter han.

Udsolgt, men ...

Fredag morgen lød meldingen fra Salling Group, at man i Føtex forventede udsolgt af Prime i løbet af formiddagen - på trods af et maks. på fire pr. kunde.

Få timer efter lød meldingen da også, at flere butikker var ved at løbe tør. Men frygt ej.

Lørdag vil Prime nemlig være at finde i både Netto og Bilka. Går man også forgæves her, får man sandsynligvis en ny chance.

Ifølge distriktschef Frederik Krohn skulle der allerede i næste uge lande en ny omgang Prime i butikkerne.

Den populære drik, en slags saftevand, der er fin på den, kan købes for 25 kroner. Den sælges i varianterne Tropical Punch, Ice Pop, Lemon Lime og Blue Raspberry.