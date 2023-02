Vild rabat: Doner dine organer og få en kortere dom

Et amerikansk lovforslag vækker stor debat. Det går nemlig ud på, at indsatte skal kunne få nedsat deres fængselsstraf, hvis de for eksempel donerer knoglemarv

Organdonation har været et varmt emne i Danmark den seneste tid, men også i USA har det for nyligt skabt debat.

Et nyt lovforslag i staten Massachusetts lyder på, at fængselsindsatte skal kunne få en såkaldt 'rabat', hvis de vælger at donere et eller flere af deres organer.

Det skriver BBC.

Rabatten skal lyde på, at straffede kan få fjernet alt fra 60 dage til et år af deres fængselsstraf, hvis den fængslede donerer knoglemarv eller et eller flere organer.

'Inhumant'

Det er demokraterne Carlos Gonzales og Judith Garcia, som har fremstillet forslaget. De mener, at loven ville kunne 'genskabe kropslig autonomi' til de fængslede.

I øjeblikket må fængselsindsatte i USA kun donere organer, hvis det er til et familiemedlem.

Carlos Gonzales mener yderligere, at loven også ville kunne øge mængden af potentielle donere i staten.

I øjeblikket står omkring 5000 mennesker i Massachusetts på venteliste til et nyt organ.

Forslaget møder dog også stor kritik blandt flere.

- Det lyder som noget fra en science fiction bog eller en gyser historie, siger Kevin Ring, der er formand i for Families Against Mandatory Minimums, en non-profit organisation der arbejder indenfor det amerikanske justitssystem.

Nogle stiller også spørgsmål ved, om det overhovedet er lovligt.