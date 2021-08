Vild redningsaktion: 60-årig hevet op fra skinner

En 60-årig mand var væltet ned på skinnerne i New Yorks undergrund med hovedet solidt plantet nedad og viste ikke meget tegn på bevægelse.

Skinnerne i undergrunden er beregnet til storbyens tog, og derfor kunne han ikke ligge der for længe.

En video fra New York Police Department viser, at en politibetjent og modig borger herefter fik travlt med at hive manden op. Tavlen viste et minut før ankomst, og tiden var derfor knap.

- Jeg så bare nogen, der havde brug for min hjælp, og reagerede, siger betjenten Ludin Lopez til CBS Local New York.

De hurtigt tænkende redningsmænd fik manden op, lige inden toget meldte sin ankomst.

- Han svarede ikke, så jeg gjorde alt, hvad jeg jeg kunne for at få ham op, siger Ludin Lopez.

På perronen stod en større gruppe med to betjente klar til at hive de hurtige folk på skinnerne op igen.

Episoden udspillede sig onsdag eftermiddag amerikansk tid på 149th Street-Third Avenue station.

Politiet oplyser at den 60-årige mand var besvimet og faldt ned, mens betjentene tilfældigvis var på det rette sted - på det rette tidspunkt.